Samsung Galaxy Tab S6 serisi Android 12 alıyor, Galaxy A52 5G One UI 4.1 alıyor

Samsung, Android 12 tabanlı One UI 4 yazılımını tabletlerinden ikisine (Galaxy Tab S6 ve Tab S6 Lite) getiriyor. Birincisi, güncellemeyi önce Almanya’da alırken, ikincisi Fransa’da güncelleniyor. Galaxy A52 5G ayrıca One UI 4.1 içeren bir OTA güncellemesi alıyor.

İlginç bir şekilde, normal Tab S6, Şubat 2022 güvenlik düzeltme eki ve bir ürün yazılımı numarası T865XXU5DVC3 ile birlikte gelirken Lite sürümü, P615XXU4EVC5 ürün yazılımı ile en son Mart 2022 güvenlik yamasını alıyor.

Öte yandan Galaxy A52 5G, Ocak ayında Android 12 tabanlı One UI 4‘e yükseltildi ve yaklaşık iki ay sonra cihaz, kaplamanın 4.1 sürümünü alıyor. Güncelleme şu an için sadece Avrupa’da mevcut.

Tipik bir Samsung tarzında, güncelleme belirli pazarlara kademeli olarak dağıtılıyor, bu nedenle cihazınıza ulaşması uzun sürmeyecek. Güncellendikten sonra, yepyeni kullanıcı arayüzü ve birkaç harika yeni özellikle karşılaşacaksınız.