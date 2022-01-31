Samsung Galaxy Tab S8 Serisinin Görselleri Ortaya Çıktı!

Samsung, Galaxy Unpacked lansman etkinliği sırasında merakla beklenen amiral gemisi; Galaxy S22 serisi akıllı telefonlarının lansmanına hazırlanırken yeni bir sızıntı; aynı konferansta piyasaya çıkacak başka bir ürün kategorisinin tanıtım resimlerini ortaya çıkardı.

Görseller temel model, Tab S8 Plus ve hatta Tab S8 Ultra dahil olmak üzere; Galaxy Tab S8 serisinin promo görüntülerini sergiledi. Bu tanıtım görüntülerine baktığımızda, standart modelin 11 inç LCD ekrana sahip olacağını görüyoruz.

Plus modeli ise 12,4 inç panele ve üst uç modelin 14,6 inç ekrana sahip olacak. Daha pahalı versiyonlar muhtemelen bir AMOLED ekrana sahip olacak.

Ayrıca, tanıtım görüntüleri başka ilginç bilgileri de ortaya çıkardı. Her üç model de S Pen’i destekleyecek ve tüm seri Qualcomm’un; Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi tarafından desteklenecek gibi görünüyor.

Başka bir deyişle, bir Exynos 2200 modeli olmayabilir. Temel Tab S8 modelinin 8.000 mAh’lik büyük bir pile sahip olacağı; Plus modelin ise daha büyük bir 10.090 mAh pil içerebileceğine dair detaylar var. Bu aynı zamanda ekran boyutlarının ve pil boyutlarının öncekilerle aynı olduğu anlamına geliyor.

Bununla birlikte, bu yılki ana yükseltme kamera sistemi üzerinde olacak. Arka kamera modülü şimdi 13 megapiksel ana sensör ve 6 megapiksel ultra geniş açılı lens ile çift kamera kurulumundan oluşacak.

Ön tarafta, selfieler için 12 megapiksellik bir kamera var. Görüntüler ayrıca Tab S8 ve S8+’ın Grafit, Gümüş ve Punk Gold renk modellerinde; piyasaya çıkacağını ve 128 GB veya 256 GB dahili depolama ile eşleşmiş 8 GB RAM sunacağını ortaya koyuyor.