Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Canlı Canlı Görüntülendi!

Samsung, 9 Şubat 2022’de gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinde bu hafta yeni bir ürün serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak konferanstan önce Galaxy Tab S8 Ultra’nın canlı görüntüleri ortaya çıktı.

Tabletin bu modeli, ön tarafında çift selfie kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak; bir çentik bulunan 14,6 inçlik büyük bir ekrana sahip. Galaxy Tab S8 serisi; Güney Koreli teknoloji devinin Galaxy Tab S8 ve Galaxy Tab S8 Plus‘dan oluşan amiral gemisi tablet serisi olarak satışa çıkacak. Ayrıca Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemci desteği taşıyacak.

Gelelim ortaya çıkan yeni görüntülere; bu fotoğraflara göre ön çentik açıkça görülüyor ve ekran da dar çerçevelerle kaplı. Panel boyutu 14,6 inç AMOLED ekrana sahip olan; bu tablet, bazı küçük dizüstü bilgisayarlardan bile daha büyük olacak.

Tabletin diğer özellikleri arasında 2960 x 1848 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı yer alıyor. 45W hızlı şarjı destekleyen, 326,3 x 280,6 x 5,5 mm ölçülerinde ve 728 gram ağırlığında; devasa bir 11.200 mAh pile sahip olacak.