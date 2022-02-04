Samsung, Galaxy Unpacked Etkinliğine Son Sürat Hazırlanıyor

9 Şubat’ta yapılması planlanan Galaxy Unpacked 2022 etkinliği çok yaklaştı. Etkinlik, bu yıl en çok beklenen cihazlardan biri olan Galaxy S22 serisi ve Tab S8 serisinin lansmanına tanıklık edecek. Ve büyük günün öncesinde Samsung; dünyanın en hareketli şehirlerinden beşine 3D kaplanlar kurarak kendi reklamını yapmaya başladı.

4 Şubat’tan itibaren Samsung’un “Tiger in the City” kampanyası New York, Londra, Dubai, Kuala Lumpur ve Seul’de kükreyen dev bir 3D kaplanı hayata geçiriyor. Kaplanlar sahiden de olağanüstü görünüyor.

Samsung basın açıklamasında, bu 3D kaplan reklamının Galaxy S22 serisinin ihtişamını yansıttığını da ekledi. Kaplan, yeni akıllı telefon serisinin; net gece fotoğrafçılığına vurgu yapıyor ve S22 serisi için daha da sabırsızlanmamızı sağlıyor.

Samsung, kaplan imajıyla yenilikçi geçmişini benimsiyor ve dünyamızı şekillendiren mobil yenilikleri zorluyor. Şirket, yeni kampanyanın, Unpacked etkinliği öncesinde müşterilerin vizyonunu sokak seviyesinde hissetmelerine yardımcı olmayı amaçladığını söylüyor.