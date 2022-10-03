Samsung Galaxy telefonunuzu fabrika ayarlarına nasıl sıfırlarsınız

Telefonunuzu sıfırlamak sık sık yapmanız gereken bir şey değildir, ancak bazen bir yazılım güncellemesinin hatalara neden olup olmadığı veya mevcut cihazınızı yükseltme ve takas etme zamanı gelmiş olsun, bunu yapmak gereklidir.

Verilerinizi yedekleme ve bir telefonu sıfırlama işlemi, üreticiye bağlı olarak biraz değişiklik gösterir, bu yüzden Samsung Galaxy cihazında nasıl yapılacağına bakalım.

Bu makaledeki ekran görüntüleri, One UI 4.1 çalıştıran bir Galaxy S22 Ultra‘dan alınmıştır, ancak işlem, One UI 1.0’a geri dönen eski Galaxy cihazlarında hemen hemen aynı olmalıdır.

Verilerinizi yedekleme

Bir yazılım sorununu çözmek için telefonunuzu sıfırlıyorsanız veya başka bir Samsung telefona yükseltiyorsanız, telefonunuzu yedeklemek için Samsung Cloud kullanmanızı öneririm.

Ayarlar’ı açın. Listenin en üstündeki adınıza dokunun. Aşağı kaydırın ve Samsung Cloud’u açın. Verileri yedekle’ye dokunun. Neyi yedeklemek istediğinizi seçin ve Şimdi yedekle’ye dokunun.

Sıfırlamadan sonra telefonunuzu kurarken, az önce yaptığınız yedeklemeyi geri yüklemeniz istenir ve geri yüklendikten sonra her şey bıraktığınız gibi olur.

Başka bir Android telefon markasına geçiyorsanız, verilerinizi yedeklemek için Google Drive’ı kullanmak isteyeceksiniz. Eşleştirilmiş Bluetooth cihazlarını bile geri yükleyen Samsung Cloud kadar kapsamlı değil, ancak Samsung’dan uzaklaşıyorsanız bir seçenek.

Ayarlar’ı açın. Hesaplar ve yedeklemeye gidin ve o menüyü açın. Google Drive başlığının altındaki Verileri yedekle üzerine dokunun. Şimdi yedekle’ye dokunun.

Samsung Cloud’da olduğu gibi, yeni telefonunuzu ayarlarken bu yedeği geri yüklemeniz istenecektir.

Galaxy cihazınızı sıfırlama

Devam etmeye hazır olduğunuzda, cihazınızı sıfırlama işlemi basittir.

Ayarlar’ı açın. Genel yönetim’e ilerleyin ve açın. Aşağı kaydırın ve Sıfırla’ya dokunun. Fabrika verilerine sıfırla’ya dokunun.. Aşağıya kaydırın, Sıfırla’ya dokunun ve PIN’inizi veya şifrenizi girin.

Telefonunuz şimdi sıfırlanacak ve yeniden başlatılacak ve bittiğinde yeni gibi olacak. Artık onu yeniden kurmakta veya yeni birine satmakta özgürsünüz.