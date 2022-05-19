Samsung Galaxy Z Flip 4, Geekbench’te Görüntülendi

Samsung’un yeni nesil katlanır akıllı telefonlarını birkaç ay içinde piyasaya çıkacak. Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 olarak adlandırılan modellerin tasarımı daha önce haberlere konu olmuştu. Şimdi ise Z Flip 4, Geekbench kıyaslama platformunda ortaya çıktı.

Liste, akıllı telefonun 1.80GHz’de çalışan dört verimli çekirdeğe; 2.75GHz’de çalışan üç çekirdeğe ve 3.19GHz’de çalışan bir yüksek performanslı çekirdeğe sahip sekiz çekirdekli bir işlemci çalıştırdığını ortaya koyuyor. Bu işlemci, yarın tanıtılması beklenen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Akıllı telefon Geekbench 5’in tek çekirdek testinde; 1277 puan ve çok çekirdekli testte 3642 puan aldı.

Önceki raporlar, Z Fold 4’ün aynı 4.400 mAh pil ile geleceğini ortaya çıkarmıştı. Ancak Z Flip 4’ün Flip 3’ten daha büyük bir pile sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bize Galaxy Z Flip 4‘ün toplam pil kapasitesinin 3.303 mAh olduğu söylendi. Snapdragon 8 Gen 1 Plus işlemci ile donatılmış olmaları muhtemel olduğundan; her iki telefondan da daha iyi pil ömrü bekleyebiliriz.

Özelliklerden bahsedecek olursak, Z Flip 4’ün daha büyük 2 inçlik bir kapak ekranına sahip olmasını bekliyoruz. Fold 4’ün gelişmiş kamera sensörlerine sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Son sızıntılar, akıllı telefonların yeni renklerle geleceğini de ortaya koydu.