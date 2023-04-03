Samsung Galaxy Z Flip 5 Daha Büyük Bir Kapak Tasarımına Sahip Olacak

Samsung‘un Galaxy Z Flip 4‘ü harika bir kapaklı katlanabilir telefon ancak rakiplerinin aksine, akıllı telefon sınırlı işlevlere sahip daha küçük bir dış ekrana sahip. Mevcut bildirimlerinizi, pil yüzdesini, tarihi ve saati görmek için kullanılabilirsiniz fakat o kadar da kapsamlı değil. Bununla birlikte, Koreli şirket Galaxy Z Flip 5 ile kapak ekranını büyütmeyi planlıyor gibi görünüyor. Sızdırılan bazı görseller bunun kanıtlarını gösteriyor.

Sammobile tarafından paylaşılan bir tasarım görüntüsü, Samsung’un yaklaşmakta olan kapaklı katlanabilir telefon modelinde bazı büyük değişiklikler yapacağını gösteriyor. Görselde de görebileceğiniz gibi Galaxy Z Flip 5’in kapak ekranı önceki modellere göre oldukça büyük görünüyor. Ön dış ekranda alanın çoğunu kapladığı görülebiliyor ve kesinlikle Oppo‘nun en yeni Find N2 Flip‘te sunduğundan daha büyük.

Samsung’un daha büyük bir kapak ekranını nasıl kullanacağı belirsiz olsa da, önceki modelden çok daha fazla işlev sunmasını bekleyebiliriz. Özellikle çok sayıda üçüncü taraf geliştirici hali hazırda bunu yaptığı için, markanın tam teşekküllü Android uygulamalarının dış ekranda kullanılmasına izin vermesi büyük bir olasılık. Ayrıca zamanlayıcılar, kamera ve hava tahmini için desteğini de içerebilir.

Kapak ekranının tam boyutları açıklanmasa da kaynaklar 3 ila 4 inç aralığında olacağı söyleniyor. Bununla birlikte, Galaxy Z Flip 4’ün ölçümlerine dayanarak, büyük olasılıkla bu aralığın alt sınırına yakın olacağını tahmin ediliyor.