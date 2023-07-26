Samsung Galaxy Z Flip 5 devasa ekranıyla tanıtıldı!

Bugün Güney Kore’de düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung, yepyeni ürünlerini satışa sundu. Bunların arasında, Samsung Galaxy Z Flip 5 de var. En yeni nesil kapaklı katlanabilir telefon, Z Flip 4‘e göre önemli yükseltmelerle geliyor. Ayrıca büyük bir ikincil ekrana sahip kapaklı katlanabilir segmentteki rekabeti kızıştırıyor ve Motorola Razr Ultra, Oppo Find N2 Flip ve Vivo X Flip gibi modellerle rekabet ediyor. Gelin yeni katlanabilire daha yakından bakalım.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Flip 5, dikey katlanır kapaklı bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Dahili olarak, FHD+ çözünürlüğe ve uyarlanabilir 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED ekrana sahip. En yeni katlanabilir telefonun öne çıkan özelliği, arka panelde 1.600 nit tepe parlaklık ve 60 Hz yenileme hızına sahip büyük bir 3,4 inç ikincil sAMOLED ekrana (Samsung buna Esnek Pencere adını veriyor) sahip olması diyebiliriz.

Ekran, benzersiz görünmesini sağlayan klasör şeklindeki bir simgeye benziyor. Kullanıcılar, ana ekranı açmaya gerek kalmadan ikincil ekranda bir metne yanıt vermek, bildirimleri görüntülemek, müzik çalmayı kontrol etmek, Samsung Wallet’a ve hızlı ayarlara erişmek gibi pek çok şey yapabiliyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5, güç düğmesine gömülü yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya sahip. Marka, çift raylı yapıya sahip ve dış etkileri yayan yeni bir menteşe mekanizması kullandığını söylüyor. Telefon aynı zamanda toz ve su tutmaması için boşluk bırakmadan düz katlanabiliyor. Katlanabilir cihaz ayrıca IPX8 sertifikalı toza ve suya dayanıklı. Ayrıca Corning Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

Görüntüleme cephesinde, Samsung Galaxy Z Flip 5, 12MP OIS özellikli sensör ve 12MP ultra geniş açılı lensten oluşan çift arka kamera kurulumuyla birlikte geliyor. 10MP önde bir selfie kameraya sahip. Katlanabilir telefon, Dolby Atmos tarafından ayarlanan çift stereo hoparlöre sahip.

Donanım olarak, Samsung Galaxy Z Flip 5, gücünü 3.36 GHz hızında çalışan Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden alıyor. 8 GB’a kadar RAM ve 512 GB dahili depolama içeriyor. Cihaz, 25W hızlı şarjın yanı sıra kablosuz şarj desteğine sahip 3.700mAh pil ünitesi ile destekleniyor. Yazılım açısından, katlanabilir telefon, üstte Android 13 tabanlı Samsung kullanıcı arayüzünde çalışıyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5’teki bağlantı seçenekleri arasında bir USB-C bağlantı noktası, WiFi-6E, Bluetooth 5.3, NFC, 5G ve 4G bulunuyor. Telefonun ön sipariş fiyatı Samsung’un web sitesinde çoktan açıldı ve 47.999 TL fiyat etiketine sahip.