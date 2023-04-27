Samsung Galaxy Z Flip 5’in kapak ekranı sizi şaşırtacak!

Yeni bir kaynağa göre, Samsung‘un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 5’in “klasör şeklinde” bir kapak ekranına sahip olduğu ortaya çıktı. Bu yeni tasarımın, bir klasör şeklini oluşturan bir kenar ile telefonun yarım kısmının neredeyse tamamını kaplaması bekleniyor.

Kapak ekranının şekli, Samsung’a yeni yazılım özellikleri oluşturmak için benzersiz bir fırsat sağlayacak. Telefonun kameraları, kapak görüntüsünün yarım kısmın tüm alanı boyunca çalışmasını, dolayısıyla klasör tasarımını engelleyecek.

Bununla birlikte, kapak ekranının daha büyük boyutunun cihaza daha fazla kullanılabilirlik kazandırması bekleniyor ve bu da onu Galaxy Z Flip serisinin en önemli özelliklerinden biri haline getiriyor. Ekran uygulamaları da çalıştırabiliyor.

Samsung, 1,9 inç kapak ekranına sahip Z Flip 3 ile Galaxy Z Flip serisinin kapak ekranını ikinci kez büyütmüş olacak. Yaklaşan Galaxy Z Flip 5’in, kullanıcılara genişletilmiş bir ekran görüntüsü sunacak 3,4 inçlik bir panele sahip olması bekleniyor.

Telefonun ayrıca Galaxy için Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, 25W kablolu şarj desteği ve Android 13 tabanlı One UI 5.1.1 özelliğine sahip olduğu söyleniyor. 128GB, 256GB ve 512GB depolama seçenekleriyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bej, Gri, Açık Yeşil ve Açık Pembe tonlarında geliyor.

Galaxy Z Flip 5’in 12 megapiksel ana sensör ve 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ile çift arka kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Cihazın Flip 4’teki aynı 10MP selfie kamerasına sahip olması bekleniyor. Ayrıca, kullanıcıların telefonların ekranı özelleştirmelerine olanak tanıyan iPhone 14 Pro benzeri AOD işlevi sunması bekleniyor.