Ana Sayfa » Akıllı Telefon Samsung Galaxy Z Flip 6 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri Akıllı Telefon Samsung Galaxy Z Flip 6 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri Ayşen Sıla 1 Görüntüleme

Samsung Galaxy Z Flip 6, Z Fold 6 ile birlikte resmi olarak piyasaya çıktı. Bu kapanabilir katlanabilir akıllı telefon, bazı donanım güncellemeleri dışında önemli değişiklikler sunmuyor. Dolayısıyla, Güney Koreli markanın geçen yılın modelini yeni iç donanımlar ve AI özellikleri ile yenilediği görülüyor. Ancak, son nesil kapanabilir katlanabilir telefon, Motorola Razr 50 serisi gibi rakipleriyle piyasada rekabet edecek.

Samsung Galaxy Z Flip 6’nın ana Dynamic AMOLED ekranı 6.7 inç boyutunda ve FHD+ çözünürlüğe sahip, ayrıca 120Hz yenileme hızı sunuyor. Dış kapak AMOLED ekranı ise 3.4 inç büyüklüğünde, 720 x 748 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızına sahip. Samsung, ikincil ekranın klasör simgesi benzeri tasarımını korumuş ve cihazı katlamadan önerilen cevaplar gibi AI destekli işlevler sunuyor.

Samsung Galaxy Z Flip 6, güç düğmesine gömülü yan monteli bir parmak izi tarayıcıya sahip. Z Fold 6 ile benzer şekilde, kapanabilir telefon da çift raylı menteşe yapısına, Armor Aluminum ve Gorilla Glass Victus 2’ye sahip olarak oldukça dayanıklıdır. Cihaz IP48 toz ve suya dayanıklılık sertifikasına sahip.

Fotoğrafçılık alanında, Samsung Galaxy Z Flip 6 eskiye göre güncellenmiş kameralarla geliyor. Şimdi, f/1.8 diyafram açıklığına sahip OIS destekli 50MP ana sensör ve 12MP ultra geniş açılı lens bulunuyor. Selfie kamerası ise 10MP olarak kaldı.

Galaxy Z Flip 6, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci ve ray tracing desteğiyle geliyor. Cihaz, 12GB RAM ve 512GB depolama sunuyor. Bu, kapanabilir telefonun ilk kez ısı dağılımı için bir buhar odası ile donatıldığı anlamına geliyor. Cihaz, 4,000mAh batarya kapasitesine sahip ve 25W şarj desteği sunuyor. Z Flip 6, ayrıca OneUI 6.1 tabanlı Android 14 üzerinde çalışıyor ve 7 yıl boyunca yazılım desteği garantisi vaat ediyor. Telefonun fiyatı 58.999 TL’den başlıyor.