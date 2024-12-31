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Katlanabilir telefon piyasasının en önemli markalarından biri olan Samsung Fan Edition serisinin parçası olan Galaxy Z Flip FE üzerinde çalışmalarını sürdürmekte. Şimdiye dek cihaz hakkında pek çok ortaya çıktı ve hala yeni gelen bilgilerler Samsung Galaxy Z Flip FE özellikleri belli olmaya devam ediyor. İşte detaylar…

Samsung Galaxy Z Flip FE Özellikleri Belli Olmaya Devam Ediyor!

Samsung 2025’in Ocak ayında bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyerek Galaxy S25 serisini ve bazı yeni cihazlarını tanıtacak. Markanın, bu etkinlikte lanse edilmeyecek ancak hali hazırda üzerinde çalışmalar yürüttüğü pek çok cihazı da bulunmakta ve bunlardan biri de Samsung Galaxy Z Flip FE. Söz konusu katlanabilir cihazın bazı özellikleri ortaya çıkmıştı, şimdi ise yeni nitelikleri belli oldu.

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Samsung’un uygun fiyatlı katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip FE, bazı özellikler bakımından Galaxy Z Flip 6’yı temel almakta. Katlanan telefonlar biraz yüksek fiyatlı olduğu için aslında kısıtlı bir kesim bu telefonlara erişebilmekte ve daha geniş bir kitleye hitap etmek için Samsung Galaxy Z Flip FE modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

DSCC CEO’su Ross Young, Samsung Galaxy Z Flip FE’nin ekran özelliklerine dair yeni bilgiler paylaştı. Söylenenlere göre cihaz Galaxy Z Flip 6’nın ekranını kullanabilir. Buna göre Z flip FE’nin ekranı 6,7 inç büyüklüğünde, 120 Hz tazeleme hızına sahip olan ekran LTPO AMOLED panel barındırmakta. FullHD+ çözünürlük sunan panel 426 ppi piksel yoğunluğa ve 2.600 nit parlaklık noktasına sahip.

Samsung Galaxy Z Flip FE kapak ekranına baktığımızda ise Z Flip 6 modelininki ile aynı olup olmayacağı henüz belli değil ancak aynısı olursa, 3,4 inçlik Super AMOLED panel bulunacak. Ayrıca 748 x 700 piksel çözünürlüklü panelin Gorilla Glass Victus 2 korumasına sahip olması beklenmekte.

Ne Zaman Çıkacak?

Uygun fiyatlı Samsung katlanabilir telefon modeli olacak olan Galaxy Z Flip FE işlemci kısmına baktığımızda ise Exynos 2500 barındıracağı söylenmekte. Daha evvel cihazın Snapdragon 7s Gen 2 yonga setinden gücünü alacağı söylenmekte idi. Fakat bu düşünce sonradan değişti zira Samsung işlemci kısmında Exynos’u payını artırmayı hedefliyor. İşlemcinin yanı sıra batarya konusunda da markanın daha az maliyetli parçalar kullanması beklenmekte.

Samsung Galaxy Z Flip FE çıkış tarihi de cihaz hakkında en merak edilenlerden biri. Bu kapsamda henüz kesin bir tarih belirlenmiş değil ancak yeni çıkan duyumlara göre cihazın Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 serisinin tanıtım dönemine yakın bir tarihte lanse edilmesi bekleniyor.