Samsung Galaxy Z Flip 3 Olympic Games Edition Tanıtıldı

Geçtiğimiz sene Samsung; Tokyo Olimpiyatları için Samsung Galaxy S21 Olympic Games Edition adlı bir telefonu sporcular için tanıtmıştı. Şimdi ise Pekin Kış Olimpiyatları için Samsung Galaxy Z Flip 3 Olympic Games Edition’ı görücüye çıkardı.

2022 Kış Olimpiyat Oyunlarını 4 Şubat’ta başlayacak. Bu nedenle, olayı anmak için Samsung, yine kolları sıvadı. Katlanır akıllı telefonun özel versiyonu, benzersiz bir ‘Winter Dream White’ renk seçeneğiyle geliyor. Cihaz, üstte siyah renkli bir çubuk bulunan çift tonlu kaplamayla göz kamaştırıyor.

Ayrıca çerçeve ve menteşe, altın rengi bir kaplamaya sahip. Arka panelin alt kısmında ise bir Samsung ve resmi Pekin 2022 Kış Olimpiyatları logosu var. Son olarak, telefon özel bir tema, simgeler; duvar kağıtları ve kapak ekranı saati stiliyle birlikte geliyor.

Samsung Galaxy Z Flip 3 Olympic Games Edition 8GB RAM ve 256GB depolama için; 1,259 dolar fiyat etiketi taşıyor. Telefon ön siparişe açık ve 15 Ocak’tan itibaren müşterilere gönderilmeye başlayacak.