Samsung Galaxy Z Flip6 Olympic Edition İle Tanışın!

Samsung, Fransa’daki Unpacked etkinliğinde özel bir Galaxy Z Flip6 Olimpiyat Sürümü’nü tanıttı. Yeni katlanabilir telefon, iç kısmında standart versiyonla aynı özelliklere sahip olmasına rağmen, dikkat çekici sarı renkte bir tasarıma, ekstra önyüklü uygulamalara ve bir flipsuit kılıfa sahip.

Özel olarak tasarlanan bu telefon, Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’na katılan tüm sporculara hediye edilecek. Bu, Samsung’un Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile üç on yıllık ortaklığının bir göstergesi olarak yapılıyor. Samsung, Rio 2016’dan beri tüm sporculara özel olarak tasarlanmış bir akıllı telefon hediye ediyor ancak bu kez Samsung’un en yeni ürünü, resmi piyasaya çıkışından önce sporculara hediye edilecek.

Samsung’un Mobil Deneyim İş Birimi Pazarlama Başkan Yardımcısı Stephanie Choi, telefonun Paris’teki Oyunlar sırasında sporcuların deneyimlerini “anlamlı bağlantılar kurmaktan ömür boyu hatıralar yakalayacağını belirtti. Paris’te telefonlarını kullanmayı kolaylaştırmak için her Galaxy Z Flip6 Olimpiyat Sürümü, Orange tarafından sağlanan 100 GB 5G verisi ile eSIM’e sahip olacak. Ayrıca, resmi Paris 2024 uygulaması, sporcular için kapalı bir sosyal medya ortamı olan Athlete 365 platformu ve Transport Accred uygulaması da sunacak.

Samsung Wallet, Olimpiyat ve Paralimpik yerlerdeki otomat makinelerinden ücretsiz içecekler için ön yüklü bir uygulama geçişine sahip olacak. Ayrıca, IOC’nin Coca-Cola ve Paris’in toplu taşıma şirketi IDFM ile ortaklığından kaynaklanan ücretsiz toplu taşıma erişim kartı da bulunacak. Samsung, Galaxy Z Flip6 Olimpiyat Sürümü’nü Paris genelindeki sergilerde sergileyecek. Sporculara özel avantajlar olmaksızın ileride satışa sunulabileceği gibi, şirket önceki olarak Çin’de Beijing 2022 için özel olarak tasarlanmış Galaxy Z Flip3 ve Tokyo 2020 için Japonya’da Galaxy S21’i satışa sunmuştu.

Paris 2024 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’na katılan sporcular, Seine Nehri’nde gerçekleşecek Açılış Töreni’nden bir hafta önce, 18 Temmuz’dan itibaren telefonlarına sahip olacaklar. Geçit töreni, özel bir 5G ağı üzerinden Galaxy S24 Ultra akıllı telefonlarla yayınlanacak.