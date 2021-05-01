Samsung Galaxy Z Fold 3, 25W Hızlı Şarj Desteği Sunacak!

Bilindiği üzere Samsung, 2021 yılında diğer şirketlerden daha ileri de olmak için hız kesmeden birçok alan yeni cihazlarını sunmaya devam ediyor. Şirket yılın başlarında Galaxy S21 serisi ile karşımıza çıkmıştı. Daha sonra yeni orta segment A serisi cihazlarını piyasaya sürdü. Tabi bu arada giriş seviyesi M serisi cihazlarını da sunmayı ihmal etmedi.

Bununla birlikte geçtiğimiz hafta yeni Galaxy Book serisi dizüstü bilgisayarları ile gündeme gelmişti. Ayrıca şirket bütün bunların dışında eski yeni birçok akıllı cihazına güncelleme göndermeyi de unutmadı. İşte şirket böyle bir işleyişin içinde yine de hız kesmeden yeni modellerini tanıtmak için çalışmalarına devam ediyor. Bugün firmanın bu yıl içerisinde sunması beklenen Galaxy Z Fold 3‘ün bazı bilgileri ortaya çıktı.

Yeni Galaxy Z Fold 3‘ün bugün 3C sertifikası aldığı belli oldu. Ayrıca cihazın sertifika listesinde 25 W hızlı şarj desteği sunacağı bildiriliyor. Cihazla beraber gelecek olan şarj adaptörünün EP-TA800 model numarasına sahip ve bir önceki nesil Galaxy Z Fold 2 ile aynı olduğunu ortaya koyuyor. Cihazın daha önce sızdırılan batarya bilgisine baktığımızda Galaxy Z Fold 3‘ün 4.275 mAh ( 2.215 + 2.060 mAh ) kombine edilmiş bir bataryaya sahip olduğunu biliyoruz.

İki ayrı pil hücresine sahip olan yeni modelin içerisinde Snapdragon 888 yonga seti ve S Pen desteğinin olacağı da daha önceden sızdırılmıştı. Bununla birlikte cihaz açılır halde 7.5 inç boyutunda ultra ince cam özelliğine sahip. Samsung‘un yeni modelini ne zaman tanıtacağı henüz bilinmiyor ancak bu yılın yaz aylarında sunması bekleniyor.