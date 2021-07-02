Samsung Galaxy Z Fold 3, Geekbench’te Görüntülendi

Birden fazla rapor, Samsung’un yeni katlanabilir telefonlarını ve akıllı saatlerini duyurmak için Ağustos ayında mega bir Unpacked etkinliği düzenleyebileceğini iddia etti. Galaxy Z Fold 3’ün geçen yılki Z Fold 2‘ye göre çeşitli iyileştirmelerle gelmesi bekleniyor. Telefon, şimdi Geekbench kıyaslama platformunda görüntülendi.

Kıyaslama platformunda karşımıza çıkan SM-F926U Samsung cihazının Galaxy Z Fold 3 olduğu söyleniyor. Liste, telefonda ‘lahaina’ kod adlı Qualcomm işlemcinin bulunduğunu gösteriyor. Çip, 2,84 GHz hızında çalışan ana CPU çekirdeği, 1,80 GHz işlem hızına sahip dörtlü CPU çekirdeği ve 2,42 GHz hızında çalışan üç CPU çekirdeğinden oluşuyor.

Çipin kod adı ve özellikleri, Snapdragon 888 işlemciye sahip olduğunu ortaya koyuyor. Liste, cihazın 12 GB RAM‘e sahip olduğunu ve Android 11 işletim sistemiyle çalıştığını gösteriyor. Katlanabilir telefon, Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde sırasıyla 1124 ve 3350 puan aldı.

Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold 2’nin içe katlanır tasarımını koruyacak; böylece harici bir ekran ve içeride katlanabilir daha büyük bir sunuyor olacak. Birkaç gün önce Ice Universe, dış ekranın 6.23 inç ölçülerinde ve 2268 x 832 çözünürlüğe sahip olduğunu, iç ekranın ise 2208 x 1768 çözünürlüğe sahip 7.56 inç olduğunu ortaya çıkardı.

Source/On Leaks

Her iki ekran da AMOLED ve içteki 120Hz yenileme hızına sahip. Kapak ekranında ortalanmış bir delik bulunurken, iç ekranda ekran altı kamera yer alıyor. Galaxy Z Fold 3’ün etrafındaki çerçeve artık düz, ancak kenarlardan inceliyor. Hala üstte ve altta görünen anten çizgileri var ve USB–C bağlantı noktasının ve hoparlör ızgarasının konumu da değişmeden kaldı. Bununla birlikte, hoparlör ızgarasının delikleri aynı sayıda olmasına rağmen, çok daha küçük ve aralıklı duruyor.