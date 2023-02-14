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Samsung Galaxy Z Fold 3 Yine Ekran Sorunuyla Karşılaştı!

Raporlar, ekranların belirgin bir sebep olmadan kötüleştiğini gösteriyor. Kullanıcılar herhangi bir darbe olmadığını, sadece telefonu kapatmak için katladıklarında bir çatırtı sesi duyduklarını söylüyorlar. Sadece menteşe boyunca görünen ve ekranı öldüren bir çatlak oluşuyor.

Ayşen Sıla

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Bu durumun farkında olan Samsung, telefonu yasal zorunluluğun bulunmadığı ülkelerde bir yıl garantili olarak satıyor. Ancak müşterilerden gelen son raporlar, bazı Samsung Galaxy Z Fold 3 ekranlarının garanti süresinden hemen sonra arızalanarak durumu daha da kötüleştirdiğini gösteriyor.

Bazı Samsung Galaxy Z Fold 3 kullanıcıları, katlanabilir iç ekranlarının bir yıllık üretici garanti süresinin hemen dışında arızalandığını söylüyor. Raporlar, ekranların belirgin bir sebep olmadan kötüleştiğini gösteriyor. Kullanıcılar herhangi bir darbe olmadığını, sadece telefonu kapatmak için katladıklarında bir çatırtı sesi duyduklarını söylüyorlar. Sadece menteşe boyunca görünen ve ekranı öldüren bir çatlak oluşuyor.

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Etkilenen cihazların kullanım süresi oldukça değişken. Örneğin bozulan telefonlardan biri daha 3 ay önce alınmış, diğeri 1 yıl sorunsuz kullanılmış. Samsung Galaxy Z Fold 3’ün ekranı kırılan kullanıcılar firma ile iletişime geçti. İddiaya göre Samsung, ekranı 700-800 dolara tamir edeceğini söyledi, bu da telefonun orijinal maliyetinin neredeyse %70’i kadar.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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