Samsung Galaxy Z Fold 3 Yine Ekran Sorunuyla Karşılaştı!

Katlanabilir akıllı telefon teknolojisi gelişmeye devam etse de dayanıklılık konusunda henüz önemli bir yol katedilmiş değil. Maalesef telefonun katlanması için gerekli olan mekanizma ve ultra ince OLED ekran sorunu daha da büyütüyor.

Bu durumun farkında olan Samsung, telefonu yasal zorunluluğun bulunmadığı ülkelerde bir yıl garantili olarak satıyor. Ancak müşterilerden gelen son raporlar, bazı Samsung Galaxy Z Fold 3 ekranlarının garanti süresinden hemen sonra arızalanarak durumu daha da kötüleştirdiğini gösteriyor.

Bazı Samsung Galaxy Z Fold 3 kullanıcıları, katlanabilir iç ekranlarının bir yıllık üretici garanti süresinin hemen dışında arızalandığını söylüyor. Raporlar, ekranların belirgin bir sebep olmadan kötüleştiğini gösteriyor. Kullanıcılar herhangi bir darbe olmadığını, sadece telefonu kapatmak için katladıklarında bir çatırtı sesi duyduklarını söylüyorlar. Sadece menteşe boyunca görünen ve ekranı öldüren bir çatlak oluşuyor.

Etkilenen cihazların kullanım süresi oldukça değişken. Örneğin bozulan telefonlardan biri daha 3 ay önce alınmış, diğeri 1 yıl sorunsuz kullanılmış. Samsung Galaxy Z Fold 3’ün ekranı kırılan kullanıcılar firma ile iletişime geçti. İddiaya göre Samsung, ekranı 700-800 dolara tamir edeceğini söyledi, bu da telefonun orijinal maliyetinin neredeyse %70’i kadar.