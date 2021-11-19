Samsung Galaxy Z Fold 4, çok daha çekici özelliklerle gelecek

Koreli teknoloji şirketi Samsung, Samsung Galaxy Z Fold 3‘e kıyasla çok daha fazla çalışıyor. Söylenenlere göre, Galaxy Z Fold 4 daha iyi özellikleri de beraberinde getirecek.

Güvenilir bir kaynak, şirketin Galaxy Z Fold 4 için bazı planlarını açıkladı. Kaynak, blog gönderisinde, Samsung’un yeni nesil Fold 4’ü 2022’nin 3. Çeyreği civarında piyasaya sürmeye hazırlandığını; hem dahili hem de harici ekranlarda geliştirilmiş bir Ekran Altı kamera (UDC) ile donattığını açıkladı.

Genel kamera kurulumu, Galaxy Z Fold 4‘ü piyasadaki mevcut amiral gemisi tarafından sunulan kamera kalitesiyle aynı seviyeye getirmek için bir yükseltme alıyor.

Fold 4 ağırlığı azaltacak yeni bir menteşeye de sahip olacak. Yeni menteşe, daha önce Galaxy Z Fold serisinde bulunmayan; gelişmiş su geçirmezlik ve toza dayanıklılık sertifikası da vaat edecek.

Kaynağımız Galaxy Z Fold 4’ün daha düşük bir başlangıç ​​fiyatına; sahip olduğu ve Samsung’un seri üretimle birim maliyetini düşürerek elde etmeye çalışacağını da söyledi.

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