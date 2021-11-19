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Samsung Galaxy Z Fold 4, çok daha çekici özelliklerle gelecek

Güvenilir bir kaynak, şirketin Galaxy Z Fold 4 için bazı planlarını açıkladı. Kaynak, blog gönderisinde, Samsung'un yeni nesil Fold 4'ü 2022'nin 3. Çeyreği civarında piyasaya sürmeye hazırlandığını, hem dahili hem de harici ekranlarda geliştirilmiş bir Ekran Altı kamera (UDC) ile donattığını açıkladı. 

Ayşen Sıla

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Samsung Z Fold 3

Koreli teknoloji şirketi Samsung, Samsung Galaxy Z Fold 3‘e kıyasla çok daha fazla çalışıyor. Söylenenlere göre, Galaxy Z Fold 4 daha iyi özellikleri de beraberinde getirecek.

Güvenilir bir kaynak, şirketin Galaxy Z Fold 4 için bazı planlarını açıkladı. Kaynak, blog gönderisinde, Samsung’un yeni nesil Fold 4’ü 2022’nin 3. Çeyreği civarında piyasaya sürmeye hazırlandığını; hem dahili hem de harici ekranlarda geliştirilmiş bir Ekran Altı kamera (UDC) ile donattığını açıkladı. 

Genel kamera kurulumu, Galaxy Z Fold 4‘ü piyasadaki mevcut amiral gemisi tarafından sunulan kamera kalitesiyle aynı seviyeye getirmek için bir yükseltme alıyor.

Fold 4 ağırlığı azaltacak yeni bir menteşeye de sahip olacak. Yeni menteşe, daha önce Galaxy Z Fold serisinde bulunmayan; gelişmiş su geçirmezlik ve toza dayanıklılık sertifikası da vaat edecek.

Kaynağımız Galaxy Z Fold 4’ün daha düşük bir başlangıç ​​fiyatına; sahip olduğu ve Samsung’un seri üretimle birim maliyetini düşürerek elde etmeye çalışacağını da söyledi.

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KaynakNaver

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