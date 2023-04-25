Samsung Galaxy Z Fold 5, Çok Daha İnce ve Parlak Olacak!

Samsung‘un bu yılki Galaxy Unpacked etkinliği Temmuz ayı sonlarında düzenlenebilir. Güney Koreli markanın ikinci etkinliğinde genellikle yeni nesil katlanabilir telefon, akıllı saat ve tabletlerin lansmanı yapılıyor. Beşinci nesil Z Fold ve Z Flip ile ilgili bilgiler ise şimdiden internette ortaya çıkmaya başladı.

Boyutlar açısından Samsung Galaxy Z Fold 5 açıldığında 154,9 x 129,9 x 6,1 milimetre ve katlandığında 154,9 x 67,1 x 13,4 milimetre ölçülerinde olacak. Bu, önceki model ile neredeyse aynı.

Boyutlar, Z Fold 4’ten 0,2 mm daha kısa, daha dar ve daha ince olacağını gösteriyor. Telefon, Z Fold 4’e kıyasla 9 gramdan daha hafif olacak şekilde 254 gram ağırlığında.

Raporlar, Samsung Galaxy Z Fold 5’in katlandığında paneller arasındaki boşluğu ortadan kaldıracak yeni bir su damlası menteşe mekanizması ile donatılacağını gösteriyor. Geekbench kıyaslama platformu, yeni katlanabilir telefonda Snapdragon 8 Gen 2 işlemcinin olduğunu gösteriyor.

Ayrıca telefon, 25W şarj hızından bahseden 3C sertifikası web sitesinde de yer aldı. Galaxy Z Fold 5’in 6.2 inçlik bir dış ekrana sahip olması bekleniyor. Ayrıca önceki modelle aynı kamera kurulumunu beraberinde getireceğini de sözlerimize ekleyelim.