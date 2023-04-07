Samsung Galaxy Z Fold 5’e Meizu’dan Rakip Geliyor!

Meizu 20 serisi ile amiral gemisi akıllı telefon pazarına geri dönüş yapan Meizu, şimdi de katlanabilir telefon kategorisine girmeyi planlıyor. Meizu’nun başkan yardımcısı kısa süre önce şirketin bu yılın sonuna kadar katlanabilir bir akıllı telefon çıkaracağını doğruladı. Şimdi daha somut bilgiler için beklerken, bir kaynak ilk katlanabilir Meizu telefonun 200MP ana kamerayla geleceğini açıkladı.

Paylaşılan bir ekran görüntüsüne göre, Meizu 20 Fold adını taşıyan katlanabilir Meizu, 200MP ana kamera ile donatılacak. Akıllı telefonun, Samsung Galaxy S23 Ultra‘da bulunan en son HP2’den daha eski olan ISOCELL HP1 sensörüyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Bununla birlikte, sensörün 8K kayıt, üst düzey piksel gruplama ve hızlı otomatik odaklama gibi etkileyici yetenekler sunduğu söyleniyor.

Bu, Meizu 20 Fold’a en azından kamera bölümünde Galaxy Z Fold 5’e bir üstünlük sağlayabilir. Ancak bu çok uzak bir varsayım çünkü uygun bir ISP ve onu destekleyen yazılım olmadan, 200 MP’lik bir kamera sensörü bile diğer sensörlere göre zar zor kullanışlı.

Meizu 20 Fold hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Yakın tarihli bir patent, Samsung‘un Galaxy Z Flip modellerine benzer bir kapaklı telefon şeklini alabileceğini ve yeni bir menteşe tasarımıyla gelebileceğini öne sürdü.