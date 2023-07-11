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Samsung Galaxy Z Fold 5’in canlı görselleri sızdı

Dış tasarım güncellemeleri sınırlı olsa da, Galaxy Z Fold 5'in dikkate değer dahili iyileştirmeler sunması bekleniyor. Raporlar, hızlı UFS 4.0 depolamanın yanı sıra daha hızlı ve daha verimli performans sunan Galaxy çip için Snapdragon 8 Gen 2'ye geçilmesini öneriyor. Cihazda 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş kamera ve 3x optik yakınlaştırma özellikli 10 MP telefoto kamera olması bekleniyor.

Ayşen Sıla

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Samsung’un 26 Temmuz’daki Galaxy Unpacked etkinliği öncesinde, Galaxy Z Fold 5’in uygulamalı görüntüleri çevrimiçi olarak ortaya çıktı ve cihazın tasarımına daha yakından bir bakış sağladı. Sızdırılan görseller Galaxy Z Fold 4 ile benzerlikler gösterse de kayda değer birkaç ince ayrıntı bulunuyor.

Fotoğraflar, Fold 5’in kapak ekranını, arkasını ve artık cihazın tamamen düz kapanmasını sağlayan yeniden tasarlanmış menteşeyi gösteriyor. Genel görünüm benzer kalsa da dikkatli gözlemciler, daha büyük bir lens çıkıntısı ve ayrı bir LED flaş içeren arka kamera kurulumunda küçük değişiklikler fark edeceklerdir.

Bir görüntü, iç katlanır ekranı gösteriyor; ancak kalitesi, kırışıklığın görünür olup olmadığını belirlemeyi zorlaştırıyor. Sızan birimin, hem ön hem de arka tarafında birkaç tanımlayıcı etiket bulunduğundan, bir test modeli gibi göründüğüne dikkat etmek önemli. Görüntüler, birimi satmak isteyen biri tarafından paylaşıldığını iddia eden bir Reddit kullanıcısı tarafından elde edildi.

Samsung Galaxy Z Fold 5

Tasarım açısından Galaxy Z Fold 5, önceki modele kıyasla büyük değişikliklerden ziyade ince geliştirmelere odaklanıyor gibi görünüyor. Özellikle, Samsung, cihazın kapatıldığında daha ince görünmesi için çalıştı ve daha iyi estetik için sıfır boşluklu bir menteşe tanıttı.

Dış tasarım güncellemeleri sınırlı olsa da, Galaxy Z Fold 5’in dikkate değer dahili iyileştirmeler sunması bekleniyor. Raporlar, hızlı UFS 4.0 depolamanın yanı sıra daha hızlı ve daha verimli performans sunan Galaxy çip için Snapdragon 8 Gen 2’ye geçilmesini öneriyor. Cihazda 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş kamera ve 3x optik yakınlaştırma özellikli 10 MP telefoto kamera olması bekleniyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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