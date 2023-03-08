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Samsung Galaxy Z Fold 5’in Ekran Boyutu Belli Oldu!

Yeni nesil katlanabilir akıllı telefonları bekleyen Samsung hayranlarını bir sürpriz bekliyor olabilir. Ünlü bir kaynağa göre Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Fold 4 ile aynı 6.2 inçlik harici ekrana sahip olacak.

Ayşen Sıla

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Mobil cihazlar söz konusu olduğunda, Samsung her zaman yeniliklerin ön saflarında yer almıştır ve en yeni ürünü Galaxy Z Fold 5 de bu safta olacak. Marka, uzun bir süredir katlanabilir akıllı telefon pazarına hakim durumda. Ancak Honor Magic Vs Fold‘un son model, Samsung’a güçlü bir rekabet ortamı sağladı. Bununla birlikte, bir sonraki Galaxy Z Fold 5’in dış ekran boyutu belli oldu.

Yeni nesil katlanabilir akıllı telefonları bekleyen Samsung hayranlarını bir sürpriz bekliyor olabilir. Ünlü bir kaynağa göre Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Fold 4 ile aynı 6.2 inçlik harici ekrana sahip olacak.

Bu bilgi Twitter’da Ice Universe tarafından yayınlandı. İddiasını desteklemek için başka herhangi bir ayrıntı veya kanıt sağlamadı, ancak Samsung ürünleri hakkında doğru bilgiler ifşa etme geçmişi var.

Galaxy Z Fold 4, Ağustos 2021’de piyasaya çıktı ve hem eleştirmenlerden hem de kullanıcılardan mükemmel geri bildirimler aldı. Hem OLED ekranlara hem de 120Hz yenileme hızlarına sahip 6,2 inçlik bir kapak ekranı ve 7,6 inçlik bir ana ekrana sahipti.

Ayrıca ana ekranda bir ekran altı kamerası vardı ve bu da deneyimin sürükleyiciliğine ve kusursuzluğuna katkıda bulunuyordu. Raporlara göre, Galaxy Z Fold 5, 2023’ün sonlarında veya 2024’ün başlarında piyasaya sürülecek. Cihazın fiyatı bilinmiyor, ancak lansmanda 1.799 dolara mal olan Galaxy Z Fold 4 ile karşılaştırılabilir veya biraz daha yüksek olabilir.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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