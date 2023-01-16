Samsung Galaxy Z Fold 5’in Menteşesi Harika Olacak!

Samsung, katlanabilir modelleriyle akıllı telefonları katlama fikrini büyük bir fenomen haline getirdi. Koreli şirketin katlanabilir ürünleri piyasadaki en iyilerden biri ancak mükemmel değiller.

Ve Galaxy Z Fold ve Flip ile ilgili en büyük endişelerden biri, ekranda mevcut olan kırışıklık. Evet, son Galaxy Z Fold 4‘te daha az görünüyor, ancak yine de fark ediliyor. Samsung nihayet bu tasarım kusurunu yeni Galaxy Z Fold 5 ile düzeltebilir.

Kaynağımız Samsung’un yakında çıkacak olan Fold 5’te su damlası şeklinde yeni bir menteşe kullanacağını bildirdi. Bu, katlanabilir ürünün iç ekranının daha dayanıklı hale geleceği ve çok az veya hiç kırışık olmayacağı anlamına geliyor.

Anlamanız için, Samsung’un katlanabilir ürünlerinin ekranındaki kırışık, menteşelerinin tasarımı nedeniyle ortaya çıkıyor. Görünüşe göre menteşe, merkezde ekranda görünür bir akışla sonuçlanan sıkı bir kıvrım oluşturuyor.

Rapor ayrıca, yeni su damlası şeklindeki menteşenin dahili olarak ‘dambıl’ tipi menteşe olarak adlandırıldığını belirtiyor. Yeni menteşenin ekranın dayanıklılığını artıracağı ve akıllı telefonun taşınmasını kolaylaştıracağı da söylentiler arasında yer alıyor.