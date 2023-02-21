Samsung Galaxy Z Fold 5’te S Pen Desteği Olmayacak!

Samsung, Galaxy Z Fold 5 ile işleri değiştirecek gibi görünüyor. Telefonun birçok dikkat çekici özelliği içermesi muhtemel olsa da yerleşik S Pen işlevselliğini içermeyecek. Yeni katlanabilir akıllı telefon, Koreli teknoloji şirketi sayesinde yakında satışa çıkacak. Cihaz, Samsung Galaxy Z Fold 4‘ün üst modeli olarak piyasaya sürülecek.

Bazı hayranlar, önceki sürümlerle aynı düzeyde kalem desteği bekledikleri için bu seçimden memnun kalmadılar. Kalem girişi özelliği, 2021’de piyasaya çıkan Galaxy Z Fold 3 ile başlamıştı.

Galaxy Note gibi serinin en başından beri dahil değildi, bunun yerine ayrı bir S-pen satın alınması ve kullanılması gerekiyordu. Ekrana kalemle yazı yazmak veya çizim yapmak uygundu, ancak ayrı olarak taşımanız gerektiğinden biraz zorluk çıkarıyordu.

Teknik engellerin hala yüksek olduğu söyleniyor. Çünkü kalem yuvası, katlanabilir bir telefonun katlandığında ince olması ihtiyacıyla çatışıyor. Kalemi inceltmek için de yazma hissini azaltan bir yöntem var.

Ürün fiyatındaki artış gibi maliyet yükünün, kalem yerleşik olduğunda önemli olduğu fark edildi. Bunlar, Samsung’un yaklaşan Samsung Z Fold 5’e yerleşik bir S Pen ekleme planından vazgeçmesinin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.