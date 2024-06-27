10 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung pek çok yeni cihazını tanıtacak. Katlanabilir telefonlar, akıllı saatler ve yeni kablosuz kulaklıkların tanıtılacağı etkinlikteki ürünlerden en merak edilenlerinden biri de Galaxy Z Fold 6. Heyecanla tanıtımı beklenen yandan katlanabilen telefon Samsung Galaxy Z Fold 6 fiyatı şimdiden sızdırıldı. İşte ayrıntılar.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Fiyatı Belli Oldu!

Samsun Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Watch 6, Watch Ultra, Galaxy Buds 3 gibi cihazların tanıtımını gerçekleştirecek. Söz konusu cihazların pek çok özelliği sızıntılarla ortaya çıktı ancak fiyatları henüz belli olmamıştı. Bununla birlikte yeni gelen bir habere göre yandan katlanabilen Galaxy Z Fold 6 fiyatı ortaya çıktı.

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12 GB RAM bellek ile gelen Z Fold 6 modeli 3 farklı depolama alanı opsiyonları ile kullanıcıya sunulacak. Bunlar; 256 GB, 512 GB ve 1 TB şeklinde. Depolama alanı büyüklüğüne göre de Samsung katlanabilir telefonun fiyatı farklılaşacak. Bu kapsamda Z Fold 6 versiyonlarının fiyatlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

12 GB RAM +256 GB depolama alanı: 2200 Euro

12 GB RAM +512 GB depolama alanı: 2330 Euro

12 GB RAM +1 TB depolama alanı: 2580 Euro

Fiyatlara bakıldığında cihazların seleflerinden yaklaşık 300 dolar daha pahalı olduğu görülmekte. Bakalım bu fiyatlar söz konusu Samsung yandan katlanabilen telefonun satışına nasıl etki edecek.

Galaxy Z Fold 6 Özellikleri Nasıl?

Galaxy Z Fold 6 fiyatların yukarıda listeledik, peki katlanabilir telefon pazarını alt üst etmeye gelen telefonun özellikleri nasıl, bakalım… Öncelikle işlemci kısmında Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini görüyoruz ki bu telefonun çok güçlü bir performans sunacağını göstermekte. Cihazın ekran kısmına baktığımızda ise iç ekranın 7.6 inç büyüklüğünde, dış ekranınsa 6.2 inç büyüklüğünde olduğu görülmekte.

Galaxy Z Fold 6 modeli kamera tarafında ise 50 MP2lik bir ana sensöre sahip olduğunu belirtebiliriz. Bunun yanı sıra 12 Megapiksel çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera, ve 3x optik zoom yeteneğine sahip olan 10 MP’lik bir telefoto kamera yer almakta. Ana kamera kurulumunda yer alan sensörler bu şekilde. Batarya kısmında ise selefiyle aynı özelliklerde bir pil ile gelen cihaz tasarım bakımından bazı farklılıklar barındırmakta.

Samsung Galaxy Z Fold 6 modeli bir önceki modele göre daha ince ve daha hafif bir yapıya sahip. Daha geniş ve daha kısa bir ekran ile gelmesi beklenen cihazın titanyum çerçeveye sahip olacağı söylenmekte.