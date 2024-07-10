Ana Sayfa » Akıllı Telefon Samsung Galaxy Z Fold 6 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri Akıllı Telefon Samsung Galaxy Z Fold 6 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri Ayşen Sıla 0 Görüntüleme

Samsung bugün yılın ikinci Galaxy Unpacked etkinliğini düzenledi. Güney Koreli marka, altıncı nesil Galaxy Z katlanabilir telefonlarını, Watch Series 7’yi ve uzun süredir beklenen Galaxy Ring’i de içeren bir dizi yeni ürünü tanıttı.

Galaxy Z Fold 6, geçen yılki Z Fold 5‘in yerini alan bir model olarak karşımıza çıkıyor. Bu yeni model, öncüsüne kıyasla hafifçe değiştirilmiş bir tasarımla ve artırılmış özelliklerle geliyor.

Daha İnce Daha Güçlü

Samsung Galaxy Z Fold 6, katlandığında 153.5mm x 68.1mm x 12.1mm ölçülerinde, açıldığında ise 153.5mm x 132.6mm x 5.6mm boyutlarında olan kutu şeklinde bir tasarıma sahip. Önceki modele göre daha hafif olan bu cihaz, su ve toza karşı IP68 sertifikalı. Güney Koreli marka, en dayanıklı Z serisi cihazı olması için geliştirilmiş Armor Aluminium ve Gorilla Glass Victus 2 ile donatıldığını belirtiyor.

Ekran açısından Samsung Galaxy Z Fold 6, 7.6 inç iç ve 6.3 inç dış ekranları olan dinamik AMOLED 2x paneline sahip. İç ekranın çözünürlüğü 2160 x 1856 piksel iken, dış ekranın çözünürlüğü 2376 x 968 piksel olarak belirlenmiş. Ön tarafı ise ince çerçevelerle çevrili biraz daha uzun bir en-boy oranına sahip.

Fotoğrafçılık açısından Samsung Galaxy Z Fold 6, üçlü arka kamera kurulumuna sahip: OIS destekli 50MP f/1.8 ana sensör, 12MP ultra geniş açı lensi ve 3x zoom yapabilen 10MP telefoto ünitesi var. Dış ekranında 10MP selfie kamerası, iç ekranında ise 4MP sensör bulunuyor. Cihaz, 8K video kaydı yapabiliyor ve Fotoğraf Asistanı, Portre Stüdyosu ve Insta Yavaş Çekim gibi özellikler sunuyor.

İşlemci olarak Samsung Galaxy Z Fold 6, 3.39GHz hızında çalışan Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisini kullanıyor. 12GB RAM ve 512GB depolama ile destekleniyor. Grafik işlemleri Ray Tracing ile destekleniyor. Cihaz, 4,400mAh batarya kapasitesine sahip ve 25W şarj desteği sunuyor.

Isı dağılımı için geliştirilmiş bir soğutma sistemi bulunuyor. Yazılım olarak Android 14 ile birlikte gelirken, Galaxy AI özellikleri arasında Note Assist, Sketch to Image, tam entegre Gemini uygulaması gibi özellikler bulunuyor. S24 serisi gibi, Z Fold 6 da 7 yıl boyunca işletim sistemi güncellemeleri ve güvenlik yamaları alacak.

Bağlantı seçenekleri arasında USB 3.2 Gen 1 Type-C port, WiFi-6E, Bluetooth 5.3, NFC, UWB gibi özellikler yer alıyor. Telefonun fiyatı 89.999 TL olarak açıklandı.