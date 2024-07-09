Ana Sayfa » Akıllı Telefon Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra Satışa Çıkmayacak – İşte Nedeni! Akıllı Telefon Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra Satışa Çıkmayacak – İşte Nedeni! Ayşen Sıla 2 Görüntüleme

Samsung’un yarın Paris’te düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde, Galaxy Z Fold 6’nın gösterinin yıldızı olması bekleniyor. Ancak, Z Fold 6 Ultra (veya Z Fold 6 Slim) adında daha ince ve muhtemelen daha büyük ekranlı bir modelle ilgili söylentiler bir süredir dolaşıyordu. Bugün ortaya çıkan yeni bir haber, Fold 6 Ultra’nın satışa çıkmayacağını gösteriyor.

Detaylar sınırlı olsa da, Ultra modelin ana cazibesi standart Fold 6’ya göre daha ince bir model olmasından geliyordu. Bu, Samsung’u dünyanın en ince katlanabilir telefonu unvanı için bir aday olarak konumlandırırdı ki bu unvan şu anda Honor’un Magic V2 modelinde bulunuyor. Honor bu ay Magic V3 modelini piyasaya sürüyor, ki bu da Magic V2’den daha ince bir yapıya sahip. Benzer şekilde, Xiaomi’nin de Mix Fold 4 üzerinde çalıştığı ve bunun da son derece ince bir profilde olacağı ortaya çıktı. Anlayacağınız Samsung’un rakipleri çoğalıyor.

Fold 6 Ultra’nın piyasaya sürülememesi, Samsung’un cihaz için tasarımının rekabet etmek için yeterince ince olmadığına işaret edebilir. Ayrıca şirketin kaynaklarını başka alanlara odaklama kararı aldığını da söyleyebilirz. Her ne sebep olursa olsun bu son söylenti, Samsung için bir fırsatın kaçırıldığı izlenimini veriyor.

Yıllardır Samsung, katlanabilir telefon pazarının hakim oyuncusu oldu. Ancak, son raporlar, özellikle Çinli üreticilerin agresif yenilikleri karşısında Samsung’un pazar payının daraldığını gösteriyor. Gelecek Z Fold 6, pazar payını korumak için gereken yenilik düzeyini sunmayabilir ve yalnızca küçük yükseltmelerle geleceğ benziyor.

Fold 6 Ultra’nın ertelenmesi teknik kısıtlamalardan mı yoksa Samsung’un stratejik bir değişiklikten mi kaynaklandığı bilinmiyor.