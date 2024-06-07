Ana Sayfa » Akıllı Telefon Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6, Galaxy Yapay Zeka Özellikleriyle Gelecek Akıllı Telefon Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6, Galaxy Yapay Zeka Özellikleriyle Gelecek Ayşen Sıla 0 Görüntüleme

Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 yakın zamanda sızdırılan bir tanıtım görselinde ortaya çıktı. Şimdi Güney Koreli marka, gelecek nesil katlanabilir cihazların AI özelliklerine sahip olacağını doğruladı. Galaxy AI özellikleri Galaxy S24 serisinde ve daha fazla telefonda mevcut.

Samsung yöneticisi, şirketin yakında çıkacak katlanabilir cihazlar için Galaxy AI deneyimini daha da optimize etmeyi planladığını belirtti. Bunlar aslında Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6. “Katlanabilir cihazlarımız, Samsung Galaxy serisindeki en çok yönlü ve esnek form faktörü ve Galaxy AI ile tüm yeni olasılıkların kilidini açacaklar” diye ekledi.

Samsung, tüketici ihtiyaçlarını karşılamak için pratik ve güvenilir olduğu söylenen hibrit yapay zeka yaklaşımıyla mobil deneyimlerde devrim yaratmayı hedefliyor. Bu, cihaz içi ve bulut tabanlı yapay zeka ile anında yanıt verme ve ekstra gizlilik sağlayarak şirketi diğerlerinden bir adım öne taşıyor. Canlı Çeviri adı verilen özelliklerden birinin Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6’da mevcut olduğu doğrulandı. Bu özellik, telefon görüşmelerini gerçek zamanlı olarak çevirerek dil engeli sorununu çözüyor.

Galaxy Z Fold 6 Geekbench Performans Sonuçları Açıklandı

Samsung ayrıca Live Translate AI özelliğini sesli aramaları desteklemek için üçüncü taraf mesajlaşma uygulamalarına da genişleteceğini açıkladı. Şirketin cihazdaki yapay zeka dil çeviri modeline entegre edilecek ve böylece kullanıcılar herhangi bir gizlilik sorunu olmadan dil engeli olmayan bir iletişim deneyimi yaşayabilecek.

Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6’nın, Galaxy Watch 7 serisi, Galaxy Buds 3 TWS kulaklıklar ve Galaxy Ring ile birlikte 10 Temmuz’da piyasaya çıkacağı söyleniyor. Unpacked etkinliğiyle ilgili resmi ayrıntıları önümüzdeki haftalarda öğreneceğiz.