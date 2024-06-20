Ana Sayfa » Akıllı Telefon Samsung Galaxy Z Fold 6’nın Kapak Ekranı Daha Geniş Olacak! Akıllı Telefon Samsung Galaxy Z Fold 6’nın Kapak Ekranı Daha Geniş Olacak! Ayşen Sıla 3 Görüntüleme

Samsung, altıncı nesil Galaxy katlanabilir telefonlarının piyasaya sürülmesine yaklaşırken heyecan verici güncellemelerle geliyor. Son raporlar, yaklaşan telefonun daha geniş bir kapak ekranı özelliğine sahip olacağını gösteriyor, bu özellik uzun zamandır merakla bekleniyordu.

Z Fold serisi gibi cihazlarla örneklenen kitap tarzı katlanabilirler, kapalıyken normal bir akıllı telefon gibi çalışırken içinde daha büyük bir ekran ortaya çıkarır. Samsung’un iç ekran için tercih ettiği daha uzun en-boy oranı, dış ekranın daha dar olmasına yol açıyor; bu durum bazı kullanıcıların eleştirisine maruz kalıyor.

Piksel Fold ve OnePlus Open gibi daha geniş en-boy oranına sahip cihazlar bu farkı ön plana çıkardı. Dolayısıyla, Galaxy Z Fold 6’da beklenen daha geniş dış ekran, önceki Galaxy katlanabilir modellere göre önemli ölçüde geliştirilmiş bir kullanıcı deneyimi vadediyor ve pazar çekiciliğini artırıyor.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra Ne Zaman Çıkacak?

Ancak Galaxy Z Fold 6 için sızdırılan koruyucu kılıf görüntüsü, Z Flip 5’e benzer bir en-boy oranı sergiliyor gibi görünüyor. ABD merkezli kılıf üreticisi Thinborne, bu görüntüyü resmi hesaplarından X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştı.

Daha önce sızdırılan bir görüntü ise kapak ekranının sadece biraz daha geniş olacağını ve daha keskin köşelere sahip olacağını ima etmişti. Bu sefer dikkat çeken değişiklik ise ekran kenarlarının daha simetrik olacağı söylentileri.

İç ekranla ilgili olarak, 7.6 inçlik katlanabilir AMOLED panel aynı boyutta kalacak ancak biraz daha geniş bir en-boy oranı sunacak. Bu nedenle, telefon biraz daha kısa ve geniş olacak, önceki modelinden 15 gram daha hafif olacak şekilde rapor ediliyor.