Ana Sayfa » Akıllı Telefon Samsung Galaxy Z Fold 6’un 18 Ayar Kaplı Versiyonu Satışa Çıktı! Akıllı Telefon Samsung Galaxy Z Fold 6’un 18 Ayar Kaplı Versiyonu Satışa Çıktı! Ayşen Sıla 1 Görüntüleme

Caviar, lüks telefon tasarımcısı, Samsung Galaxy Z Fold 6 için tasarlanan son koleksiyonu Corona’yı tanıttı. Bu koleksiyon, zaten pahalı olan katlanabilir telefonu egzotik malzemeler ve karmaşık tasarımlarla lüksün zirvesine çıkarıyor.

Corona koleksiyonu üç zarif modelden oluşuyor: Nautilus, Master Link ve Golden Edge. Her model, 18 ayar altın, havacılık sınıfı titanyum ve gerçek Nil timsah derisi gibi lüks malzemeler kullanılarak özenle tasarlandı; bu da onları gerçekten krallara layık kılıyor.

Nautilus ve Master Link temel modelleri sırasıyla 10.200 dolar ve 10.490 dolarlık fiyatlarla satışa sunulmuş olup, her biri sadece 99 adetle sınırlı. Ancak koleksiyonun yıldızı olan Golden Edge, şaşırtıcı 72.360 dolarlık bir fiyatla geliyor. Bu model, dünya genelinde sadece 17 adet bulunuyor.

Golden Edge, katı 18 ayar altın ve gerçek siyah timsah derisinden yapılmış bir gövdesi var. Siyah PVD kaplamalı havacılık sınıfı titanyumdan takviye içeriyor ve son derece farklı bir görünüme sahip. Üzerinde Caviar tacı bulunuyor, marka logosu çift elektrokaplama altın ile işlenmiş.

Samsung Z Fold 6’nın yanı sıra Caviar, Corona koleksiyonuna iPhone 16 serisini de dahik edecek. Bu özel iPhone’lar Lunar Crown, Obsidian ve Contour olmak üzere üç farklı tasarımla sunulacak. Fiyatlar, Lunar Crown için 9.410 dolardan başlayıp Contour modeli için 9.630 dolara kadar çıkıyor.

Caviar, bu tür aşırı tasarımlarıyla bilinir. Son zamanlarda, SpaceX Starship’in bir parçasını içeren uzay temalı mekanik saatler ve Deadpool’dan esinlenen sınırlı sayıda “Criss-Cross” iPad Pro 2024’ü tanıtmıştı, telefon fiyatları 12.200 dolardan başlıyor.