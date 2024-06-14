Samsung Galaxy Z Fold 6’un Lansman Tarihi Belli Oldu!

Bugün erken saatlerde ortaya çıkan iki bilgi, Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6‘nın tüm özelliklerine ışık tuttu. Yeni bir rapor ise artık bu ürünlerin ne zaman piyasaya sürüleceğine dair ayrıntıları bizlere verdi. Çok fazla beklememiz gerekmeyecek.

Samsung ile ilgili yaptığı tahminlerle ünlü Evan Bliss, Samsung’un sonraki Galaxy Unpacked etkinliğinin 10 Temmuz’da olacağına diar bir posteri bugün paylaştı. Görünüşe göre bu poster özünde bir GIF ve tanıtılacak ürünlere atıfta bulunuyor.

GIF’te sağdaki dönen kutudan yansıtılan iki gölge bulunuyor. Bir gölge, Galaxy AI’nin yeni sürümlerde önemli bir odak noktası olmaya devam edeceğini gösteren Galaxy AI sembolünü oluşturuyor. Diğer gölgenin ise Eyfel Kulesi’ne benzemesi, etkinliğin Paris’te yapılacağı yönündeki daha önceki söylentileri güçlendiriyor.

Diğer söylentiler ayrıca Samsung’un, muhtemelen ürünlerini 26 Temmuz’da başlayacak Paris Olimpiyatları’ndan önce piyasaya sürmek için Unpacked yaz etkinliklerini bu yılın başlarında düzenleyebileceğini öne sürüyor.

Katlanabilir modellerin yanı sıra etkinlikteki diğer olası duyurular arasında Ultra modeli de dahil olmak üzere yeni Galaxy Watch akıllı saatler ve Galaxy Bfds kablosuz kulaklıklar yer alıyor. Samsung, bu yılın başlarında Ocak ayı Unpacked etkinliğinde Galaxy Ring’i tanıtmıştı ve Temmuz etkinliğinde de bu giyilebilir cihaz hakkında daha fazla bilgi görmemiz mümkün.

Samsung genellikle yılda en az iki Unpacked etkinliğine ev sahipliği yapıyor. İlk etkinlikte genellikle yeni Galaxy S serisi akıllı telefonlar tanıtılıyor. Yaz Unpacked etkinliği, 10 Temmuz’da yapılacak olan gibi, geleneksel olarak Samsung’un katlanabilir telefonlarını ve diğer giyilebilir cihazlarını tanıttığı yer olacak.