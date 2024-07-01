Ana Sayfa » Akıllı Telefon Samsung Galaxy Z Fold 7’nin Çarpıcı Özellikleri Ortaya Çıktı Akıllı Telefon Samsung Galaxy Z Fold 7’nin Çarpıcı Özellikleri Ortaya Çıktı Ayşen Sıla 0 Görüntüleme

Samsung, altıncı nesil katlanabilir telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak şirketin bir patent başvurusu, gelecekteki katlanabilir ve yuvarlanabilir telefonlarını rakiplerinden ayırmak için çalıştıklarını gösteriyor.

Patent başvurusu, kullanıcıların telefona herhangi bir yerden dokunarak değil, belirli bir bölgeden dokunarak kilidini açmasına izin verecek bir ekran teknolojisi üzerinde çalıştıklarını gösteriyor. Başvurunun özeti, ekranın altında bir parmak izi tanıma sensörü olacağını belirtiyor.

“Taşınabilir bilgi iletişim cihazlarında en büyük alanı kaplayan bileşen olan ekran paneline parmak izi tanıma sensörü entegre etmeyi amaçlıyoruz,” diyor patent başvurusu. Şirketin hedefi, ayrı bir harici ışık kaynağı olmadan parmak izi tanıma sensörü uygulayabilen bir ekran geliştiriyor. İddialara göre, aynı zamanda geliştirilmiş parmak izi tanıma özellikleri sunacak.

Şu anda pahalı katlanabilirler yan montajlı parmak izi sensörleri ile geliyor. Ancak yakın gelecekte bu, tam ekran altı ekran parmak izi tarayıcı ile değiştirilebilir. Kaynağımız yeni teknolojinin Galaxy Z Fold 7 gibi Samsung’un yaklaşan katlanabilir akıllı telefonlarında ve yuvarlanabilir cihazlarda kullanılabileceğine inanıyor. Patent ayrıca birinci ve ikinci tabanların esnek olabileceğini ortaya koyuyor.

Birçok insan, neredeyse 2000 dolar olan bir katlanabilir cihazda yan montajlı sensörden hayal kırıklığına uğrar. Bu yeni gelişimin çözebileceği bir problem de bu.

Katlanabilir bir telefonda yan montajlı bir parmak izi sensörü kullanılmasının nedenlerinden birinin telefonun kalınlığını azaltmak olduğu bildiriliyor. Samsung’un parmak izi tanıma sistemini ekran paneline entegre ederek bu sorunu çözüp çözemeyeceğini görmemiz gerekecek.