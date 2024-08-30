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Katlanabilir telefon modelleri arasında en çok tercih edilen cihazları üreten Samsung, yeni bir modeli daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Galaxy Z Fold serisine özel bir model daha ekleniyor ve bu model 200 Megapiksellik kamera ve ultra ince ekranı ile ön plana çıkıyor. İşte Samsung Galaxy Z Fold Special Edition özellikleri hakkında ortaya çıkan detaylar…

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition Özellikleri Ortaya Çıktı!

Katlanabilir telefon pazarının bir numaralı markalarından Samsung Fold serisine yeni bir ürün daha kazandırdı; Samsung Galaxy Z Fold Special Edition. Z Fold serisine gelen bu özel sürümün Eylül ayında üretime başlayacağı söyleniyor. Bununla birlikte söz konusu Samsung katlanabilir telefon sadece Çin pazarına özel olarak piyasaya sunulabilir; global pazara çıkacak mı henüz bu konu netlik kazanmış değil. Galaxy Z Fold Special Edition’ın Çin pazarında W25 model adı ile çıkması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Z Fold Special Edition modelinin en önemli özelliklerinden biri UFG yani Ultra İnce Cam teknolojisine sahip olması. Bu özellik sayesinde Samsung’un katlanabilir telefonu üst düzey bir ekran deneyimi sunacak. Belirtilene göre UFG ekran teknolojisi UTG ekran teknolojisinden daha dayanıklı ve dolayısıyla da daha uzun ömürlü bir kullanım sunuyor.

Z Fold Special Edition sürümünde ekran katlama bölgeleri daha ince bir şekilde tasarlanmış durumda; ekranın diğer kısımları ise daha kalın olarak dizayn edilmiş. Bu sayede dış etkenlere karşı daha dirençli bir ekran modeli oluşturulmuş durumda. Bahse konu yeni özel sürümün bir diğer önemli niteliği ise kamerası.

Galaxy Z Fold Göz Alıcı Tasarımla Geliyor

Samsung yeni sürüm yandan katlanabilir telefon modeli 200 MP çözünürlüğe sahip bir ana kamera ile gelmekte. Galaxy Z Fold özel sürümde bulunan kamera S24 Ultra’da bulunan kamera ile aynı ve eşsiz çekim kalitesi sunmakta. Bu kapsamda hem gün ışında hem de düşük ışıklı ortamlarda en ince ayrıntıları dahi gösteren muhteşem bir görüntü kalitesi vaat ediyor.

Samsung’un yeni model katlanabilir telefonu kamera ve ekran özelliklerinin yanı sıra tasarım kısımda da üstün niteliklere sahip olacak. Üst kalite malzeme ile üretilen bu cihaz hem ergonomik hem de göz dolduran bir dizayn ile gelmekte. Dünya devi Samsung Galaxy Z Fold Special Edition ile özellikle Çin pazarında büyük ses getirecek. Global pazara çıktığında da en beğenilen katlanabilir telefon modelleri arasına girmesi bekleniyor.