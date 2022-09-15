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Samsung Galaxy Z Fold2, One UI 4.1.1 ile Android 12L güncellemesini alıyor

Galaxy Z Fold 4'ün piyasaya sürülmesinden sonra Samsung, yakında eski katlanabilir telefonları ve tabletleri için Android 12L tabanlı One UI 4.1.1 güncellemesini yayınlayacağına söz vermişti . Ve şirket sözünü tutuyor. Birkaç gün önce Galaxy Z Fold 3 , Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S8, Android 12L güncellemesini aldı . Şimdi, Galaxy Z Fold 2, Android 12L güncellemesini almaya başladı.

Ahmet Ekinler

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Samsung Galaxy Z Fold2, One UI 4.1.1 ile Android 12L güncellemesini alıyor

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Samsung, eski katlanabilir akıllı telefonlarını, katlanabilir cihazlar ve tabletler için özel olarak tasarlanmış Android sürümü olan Android 12L‘ye güncellemeye devam ediyor. OneUI 4.1.1 ile Android 12L güncellemesini en üstte alan en son cihaz, 2020’de piyasaya sürülen Galaxy Z Fold2‘dir. Bu ayın başlarında Samsung, güncellemeyi Z Fold3, Z Flip3 ve Tab S8 serisine de eklemişti.

Z Fold2’nin güncellemesi, F916BXXU2HVHA üretici yazılımı sürüm tanımlayıcısıyla birlikte gelir ve şimdilik Almanya’da mevcuttur. Önümüzdeki haftalarda daha fazla bölgenin güncellemeyi alması bekleniyor. Güncelleme ayrıca Eylül güvenlik yamasını da getiriyor.

OneUI 4.1.1 ve Android 12L‘deki büyük yeni özellik, çoklu görevleri daha hızlı ve verimli bir şekilde yapmanızı sağlayan görev çubuğudur. Favori uygulamalarınızı sabitleyebilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz. Kullanıcılar ayrıca, pencere tutamacı aracılığıyla daha kolay pencere yeniden boyutlandırma avantajından yararlanır. Çoklu görev görünümünü başlatmak için iki parmakla çoklu dokunma hareketini de kullanabilirsiniz.

Galaxy Z Fold2 sahipleri ayrıca stok kamera uygulamasında metin ayıklama özelliği, Samsung Klavyede daha fazla özelleştirme seçeneği, Dosyalarım’da gelişmiş dosya arama ve yeni duvar kağıdı özelleştirme seçenekleri elde ediyor.

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KaynakGsmarena

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