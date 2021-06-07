Samsung, Google ve Oppo İçin Katlanabilir Ekran Üretecek!

Güney Kore’li dev Samsung, katlanabilir ekran teknolojisinde oldukça iyi işler başarmış durumda. Firma birkaç ay sonra yeni Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 adında iki yeni katlanabilir model akıllı telefonu piyasaya sürecek. Şirket bu başarılı ürünleri ve üretimi sayesinde katlanabilir ekran pazarında en uygun üretici olmayı başardı.

Bu başarı diğer üreticilerin dikkatini çekti ve Google, Oppo gibi markaların ileride sunacağı yeni modellerinde Samsung Display‘in ürettiği ekranları kullanacağı bilgisi bugün sızdırıldı. Katlanabilir telefon pazarında güçlenmek isteyen Oppo ve Google, ilk ürünlerini çıkarmaya hazırlanıyor.

Tabi sadece Google ve Oppo değil aynı zamanda Xiaomi, Vivo‘da aynı şekilde Samsung’un katlanabilir ekranlarını kullanacağı yeni modeller üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Bugün çıkan bilgilere göre Samsung Display‘in Ekim ayında Google, Xiaomi, Vivo ve Oppo gibi üreticiler için seri katlanabilir OLED ekran üretimine geçeceği söyleniyor. Bu da bu saydığımız şirketlerin 2022 yılında yeni katlanabilir akıllı telefon modelleri sunacağı anlamına geliyor.

Kore kaynaklı sızıntılara göre Google‘ın Pixel Fold 7.6 inç bir model üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Vivo‘nun ise 8 inç boyutunda bir model sunacağı söyleniyor. Oppo‘ya baktığımızda ise BOE ve Visionox ekran paneli üreticileri ile yollarını ayırdıktan sonra Samsung Display ile görüşmeler yaptığı ve yeni katlanabilir ekran panelleri tedarikçisi olarak seçtiği sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Oppo‘nun sunacağı model ise 7.1 inç boyutuda olacağı tahmin ediliyor.