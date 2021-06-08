Samsung Haziran 2021 Yamasının İçeriğini Açıkladı!

Bilindiği üzere Samsung, güncelleme politikasında 2020 yılından beri bir değişiklik yapıyor. Şirket bu değişiklik ile birlikte 350’den fazla akıllı cihazına yeni Android 11 ve One UI 3.1 güncellemesinin yanı sıra aylık güvenlik yamalarını da göndermeyi başardı. Nisan, Mayıs ve Haziran 2021 güvenlik yamalarını ilk gönderen marka olan Samsung, bugüne kadar Galaxy S21 serisi, S20 Serisi ve Galaxy Z Flip 5G gibi birçok Galaxy akıllı telefonunu güncellemeyi ihmal etmedi.

Şirket bugüne kadar yayımladığı güvenlik yamalarının içeriklerini açıklıyordu aynı şekilde henüz yeni yeni sunulan Haziran 2021 güvenlik yamasının içeriği konusunda pek fazla bilgimiz bulunmuyor. Ancak şirket bugün yeni Haziran 2021 güvenlik yamasının hangi açıkları kapattığına dair bilgileri paylaştı.

Paylaşılan bilgilere göre Samsung sunduğu Haziran 2021 güvenlik yamasında Google‘dan 47 ve Samsung‘dan oluşan 19 güvenlik açığını kapatıyor. Google tarafından oluşan bu 47 güvenlik açığından 2 tanesi kritik, 27 tanesi yüksek riski ve 5’i orta derece olarak değerlendirilirken geri kalanı normal sayıldı.

Samsung tarafından oluşan 19 güvenlik açığının 3 tanesi yüksek riskli, 8 tanesi orta düzeyde oldu. Bu yama ile birlikte Samsung, Exynos 9610, Exynos 9810, Exynos 9820 ve Exynos 990 yonga setlerinde meydana gelen güvenlik açıklarını da kapatıyor. Bu yamanın önümüzdeki haftalarda daha fazla Galaxy cihazına ulaşması bekleniyor.