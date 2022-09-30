Samsung hesabı nasıl silinir

Samsung‘un harika ekosistemi, Samsung Galaxy Watch 5 gibi saatleri, dizüstü bilgisayarları ve akıllı telefonları bağlamanıza olanak tanır. Bu cihazları, kayıp Samsung telefonunuzu bulmanıza, Samsung’a özel çeşitli uygulama ve özellikleri kullanmanıza olanak tanıyan Samsung hesabınız aracılığıyla bağlarsınız.

Ancak, farklı bir Android telefona geçmeyi planlıyorsanız veya verilerinizi işleme konusunda yeterince Samsung’a sahipseniz, geçiş yapmanın zamanı geldi. Bu kılavuz, Samsung hesabınızı nasıl iptal edeceğinizi ve Samsung hesabınızı telefonunuzdan nasıl kaldıracağınızı gösterir.

Samsung hesabınızı silmek kalıcı bir karardır. Bir kere yaptıktan sonra geri dönemezsin. Bulut depolama, Samsung Health verileri ve satın alma geçmişi dahil olmak üzere hesabınızla ilişkili bilgiler silinir.

Samsung hesabınızı nasıl iptal edersiniz

Samsung hesabınızı iptal etmenin tek yolu bir tarayıcıdan yapmak. Ancak, bunu bir mobil cihazdan mı yoksa masaüstünden mi yaptığınız önemli değil. Samsung hesabınızı telefonunuzdan kaldırmak istiyorsanız bir sonraki bölüme geçin. Bu talimatlar bir masaüstü tarayıcı kullanılarak oluşturulmuştur. Ancak, mobil adımlar aynıdır.

Samsung hesabınızı tarayıcı dışında iptal edemezsiniz. Ancak, e-posta adresiniz gibi hesap ayrıntılarınızı Samsung’un ayarlar menüsünden değiştirebilirsiniz.

Samsung hesabınıza giriş yapın. Hesap ana sayfasında, profil resminizin ve adınızın bulunduğu sol üst köşeye yakın bloğa tıklayın. Bu sizi kişisel bilgilerinizi görüntüleyebileceğiniz ve düzenleyebileceğiniz Profil sayfasına götürür. Samsung hesap ayarları sayfasına gitmek için Samsung hesabını yönet düğmesini tıklayın. Silme işlemini başlatmak için Hesabı sil düğmesini tıklayın. Bir açılır pencere, hesabınızı silmenin sonuçlarını anladığınızı onaylamanızı ister. Hüküm ve koşulları kabul etmek için onay kutusunu tıklayın. Sil‘i tıklayın. Bu, parolanızı soran bir kimlik doğrulama penceresi açar. Kimlik doğrulama penceresine Samsung hesabı parolanızı girin ve silme işlemini onaylamak için Bitti‘ye tıklayın.

Hesabınızı sildikten sonra onay sayfasına yönlendirilirsiniz. Ayrıca hesabınızın silindiğini onaylayan bir e-posta alacaksınız. Hesabınızı kurtaramazsınız ancak hesap giriş sayfasından yeni bir Samsung hesabı açabilirsiniz. Samsung cihazlarından tamamen uzaklaşıyorsanız, artık Samsung’un artık verilerinizi tutmadığını bilerek bunu güvenle yapabilirsiniz.

Öte yandan, yalnızca daha iyi bir Samsung telefona geçmek istiyorsanız, hesabı tamamen silmemelisiniz. Samsung hesabını telefonunuzdan kaldırmak isteyeceğiniz yer burasıdır.

Telefonunuzdan bir Samsung hesabı nasıl kaldırılır

Samsung telefonunuzu geri dönüştürüyor, satıyor veya başkasına veriyorsanız, fabrika ayarlarına sıfırlama yapmanızı öneririz. Bu, yalnızca Samsung hesabınızdan değil, telefonunuzdan da kişisel verilerinizi siler. Ancak, Samsung hesabınızı kaldırmak istiyorsanız şu adımları izleyin:

Ayarlar‘ı açın ve sayfanın üst kısmında adınızın ve profil resminizin bulunduğu kutuya dokunun. Hesap kaldırma işlemini başlatmak için aşağı kaydırın ve Oturumu kapat‘a dokunun. Erişimini kaybedeceğiniz hizmetlerin ayrıntılarını veren bir sayfaya yönlendirilirsiniz. Kimlik doğrulama ve onay sayfasına gitmek için aşağı kaydırın ve Oturumu kapat‘a bir kez daha dokunun. Parmak izinizi kullanarak kimliğinizi doğrulayın. Alternatif olarak, biyometriyi etkinleştirmediyseniz hesap şifrenizi kullanın. Ekranın sağ alt köşesindeki Tamam‘ı tıklayın.

Bu kadar! Samsung hesabınızı cihazınızdan kaldırdınız.

Google hesabınızı kaldırmak istiyorsanız, Ayarlar uygulamasında Hesaplar ve yedekleme seçeneğine gidin. Ardından Google hesabınızı seçin ve Hesabı kaldır‘a dokunun.

Yine de gerçekten bir Samsung hesabına ihtiyacınız var mı?

İster Samsung hesabınızı tamamen silin, ister telefonunuzdan kaldırın, hesapla birlikte gelen tüm işlevleri kaybettiğinizi unutmamanız önemlidir. Kaybedeceğiniz en değerli özellikler Find My Mobile (Telefonumu Bul), Samsung Pay ve Samsung Cloud yedekleme ve geri yükleme işlevidir.

Google’ın bu hizmetlerin çoğu için alternatifleri vardır. Telefonunuz çalınırsa Google’ın Cihazımı Bul özelliğini ayarlayabilirsiniz ve ödemeleri Google Cüzdan halledebilir. Son olarak, cihazınızı yedeklemek için Google Drive var.