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Samsung Kamera Asistanı Artık Daha Fazla Telefonda!

Samsung, Camera Assistant uygulamasının kullanılabilirliğini genişletme çalışmalarının yanı sıra, Android 13'ün dinamik simge özelliği sayesinde, yakın zamanda uygulamayı, simgesinin telefonun duvar kağıdının rengine uyum sağlamasına izin verecek şekilde güncelledi.

Ayşen Sıla

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Şirketin Güney Kore için topluluk forumunda yayınlanan bir gönderiye göre, Samsung’un Camera Assistant uygulamasını daha fazla cihaz için kullanılabilir hale getirmeye çalıştığı bildiriliyor. Marka, uygulamayı olabildiğince çok cihaz için kullanılabilir hale getirmeye çalışacağını ve yakında genişleme programını açıklayacağını belirtti.

Camera Assistant uygulaması, Good Lock uygulaması için bir modüldü ve bu yılın Ekim ayında piyasaya sürülmüştü. Kameranın ayarları ve davranışı için gelişmiş özelleştirme seçenekleri sunarak kullanıcılara cihazlarının kamerası üzerinde stok kamera uygulamasından daha fazla kontrol sağlıyor.

Camera Assistant uygulamasıyla kullanıcılar, cihazlarının kamerasının otomatik modunu özelleştirebilir ve otomatik HDR’yi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.

samsung-camera-assistant

Ayrıca, uzaktaki nesneleri çekerken otomatik lens değişimine izin veriyor ve kullanıcıların Fotoğraf modundayken deklanşör düğmesini basılı tutarak videolar çekmesine olanak tanıyor. Ek olarak, uygulama, görüntü kalitesini biraz düşürebilse de, durağan görüntülerde hareket bulanıklığını azaltan bir Hızlı Çekim özelliği içeriyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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