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Samsung Katlanabilir iPad Hazırlığında!

Geçtiğimiz haftalarda Samsung yaptığı toplantıda Apple'ın katlanabilir cihazlar üzerine yoğunlaşacaklarını ifade etti.

Mustafa

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Samsung katlanabilir iPad

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Günümüzün en büyük teknolojik şirketlerinden biri olan Samsung ürettiği teknolojik ürünler ile oldukça başarılı bir çizgi üzerinde devam etmektedir. Geçtiğimiz haftalarda Samsung yaptığı toplantıda Apple’ın katlanabilir cihazlar üzerine yoğunlaşacaklarını ifade etti.

Samsung’u daha çok piyasaya sürdüğü tablet ve telefonlarıyla adından söz ettirmekte. Fakat şirket, elektronik ürünlerin ekranları dahil ev eşyalarına kadar birçok hatta üretim yapmakta. Apple için ekran üreten şirket, bu defa katlanabilir iPad modeli üzerinde çalışmakta.

Bildiğiniz gibi Apple’ın en büyük ekran üreticilerinden birisi olan Samsung’dur, Normalde Apple’ın katlanabilir sektörüne sürpriz bir iPhone modeliyle giriş yapması beklenmekteydi. Ancak Samsung, katlanabilir iPad modelinin, daha önce geleceğinin sinyallerini verdi. Çıkacak olan iPad, piyasaya 2024 yılında sürüleceği tahmin ediliyor.

Samsung katlanabilir iPad

Yapılan toplantıda dikkate alınan bazı konular ise katlanabilir cihaz üretiminin arttırılması yönünde istekleri olduğunu belirtti. Bu cihaz piyasasının yüzde 80 oranında da büyüyeceğini belirtti.

Katlanabilir ekran konusunda usta olan Samsung, bu konuda kendisinin de bu yönden oldukça fazla geliştirmek istiyor. Cihazlarını daha dayanıklı ve maksimum derecede kullanışlı hâle getirmek isteyen Güney Koreli teknoloji devi kullanıcılarının şikayet ve önerilerini dikkate alarak katlanabilir cihazları daha ince ve daha hafif hâle getirmek için de çalışmalar devam ediyor.

Özellikle son yıllarda katlanabilir telefonların yaygınlaşması ile şirket bu yönde ciddi ve sağlam adımlar atarak yeni bir devir açmayı planlamakta.

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