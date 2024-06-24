Ana Sayfa » Akıllı Telefon Samsung Katlanabilir Telefonu Galaxy Z Flip 6 Fiyatı Belli Oldu! Akıllı Telefon Samsung Katlanabilir Telefonu Galaxy Z Flip 6 Fiyatı Belli Oldu! Emine Emre 6 Görüntüleme

Samsung 10 Temmuz 2024 tarihinde Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyecek ve bu etkinlik kapsamında; yeni akıllı saatleri, kulaklıkları ve katlanabilir telefonları hakkında merak edilenleri duyuracak; cihazların özelliklerini ve fiyatlarını açıklayacak. Tanıtımdan önce, heyecanla piyasaya çıkması beklenen Samsung katlanabilir telefonu Galaxy Flip 6 fiyatı ortaya çıktı. İşte katlanabilir telefonla ilgili merak edilenler…

Samsung Katlanabilir Telefonu Galaxy Z Flip 6 Fiyatı Belli Oldu!

Galaxy Z Flip 6’nın ABD fiyatı ile ilgili daha evvel bir takım duyumlar gelmişti. Bu kapsamda cihazın selefinden daha pahalı olacağı sızdırılmıştı. Şimdi ise Avrupa fiyatı ile ilgili duyumlar geldi. Z Flip 6’nın bir önceki modelden 100 dolar kadar daha pahalı olacağı söylenmişti; yeni gelen habere göre bu fark daha da büyük olacak.

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Samsung Galaxy Z Flip 6 fiyatı depolama alanına göre farklılık gösterecek ve 256 GB’lık modeli 1340 Euro; 512 GB’lık mmodeli ise 1467 Euro civarında olacak. 2023 yılında piyasaya sürülen selef modelleri ise 1200 Euro ve 1320 Euro seviyelerinden satışa çıkarılmıştı.

Galaxy Z Flip 6 Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy Z Flip 6’nın ülkemiz pazarında da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bahse konu fiyatlarla piyasaya çıkarsa, güncel kur ile vergisiz fiyatı 47 bin TL seviyelerinde olacak. Ancak akıllı telefonlardan alınan vergiler eklendiğinde cihazın Türkiye fiyatı 96 bin TL seviyesini bulabilir. Bu kapsamda eklenecek vergileri; yüzde 1 Kültür Bakanlığı payı, yüzde 12 TRT bandrolü, yüzde 50 ÖTV ve yüzde 20 de KDV olarak sıralayabiliriz.

Galaxy Z Flip 6 Bilinen Özellikleri

Türkiye fiyatı yaklaşık 96 bin TL olması beklenen Galaxy Z Flip 6’nın tasarım bakımından daha şık olacağı söylenebilir. IPX8 suya dayanıklılık sertifikasına sahip olan cihazın ön ekranı 6,7 inç, kapak ekranı ise 3,4 inç büyüklüğünde olacak. Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden alan Z Flip 6’nın son derece güçlü bir çip sete sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Cihaz, selefine göre batarya kısmında önemli bir farkla geliyor ve 4000 mAh’lık bir pil barındırıyor. 8 GB’lık ve 12 GB’lık RAM ile gelmesi beklenen Samsung katlanabilir telefon 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçenekleri sunuyor. Bataryanın yanı sıra birincil kamera tarafında da önemli bir iyileştirmenin gelmesi bekleniyor. Bu bağlamda Z Flip 6’nın ana kamerasının 50 MP çözünürlük sunacağı söylenmekte.