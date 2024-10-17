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Samsug’un yeni katlanan telefonu Galaxy Z Fold 6 SE çıkış tarihi belli oldu. Marka kısa bir zaman önce Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6’yı lanse etmişti ancak Galaxy Unpacked etkinliğinde Z Fold 6 SE modelinin tanıtımı yapılmamıştı. Samsung, bir açıklama yaparak 21 Ekim 2024 tarihinde yeni bir modelin duyurulacağını haber verdi. İşte ayrıntılar…

Samsung Katlanan Telefonu Galaxy Z Fold 6 SE Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Samsung 10 Temmuz 2014 tarihinde Galaxy Unpacked etkinliği gerçekleştirmiş ve akıllı yüzükten katlanabilir telefonlara kadar pek çok yeni cihazını kullanıcıya sunmuştu. Etkinlikte tanıtılması beklenen Galaxy Z Fold 6 SE (ya da Slim) modeli lanse edilmemişti. Galaxy Z Fold 6’dan daha ince olacağı düşünülen bu cihaz merakla beklenmekte idi ve nihayet çıkış tarihi belli oldu.

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Güney Koreli dev teknoloji şirketi Samsung yaptığı bir basın açıklaması ile yeni bir Galaxy modelini 21 Ekim’de lanse edeceğini duyurdu. Şirket cihazın adını tam olarak açıklamadı ancak birkaç gün sonra gelecek olan telefonun Galaxy Z Fold 6 SE (Special Edition) olduğu tahmin ediliyor. Öngörünün sebebi ise daha evvel çıkan bazı sızıntılar diyebiliriz.

Samsung Galaxy Z Fold 6 SE modeli Z Fold 6’nın inceltilmiş bir sürümü olarak piyasaya çıkacak. Tasarım bakımından birtakım farklılıklarla gelecek olan telefon donanım kısmında da daha üstün özelliklere sahip olacak. Bu kapsamda Samsung’un bu yeni katlanan telefonunda titanyum malzeme kullanacağı söylenmekte. Galaxy Z Fold 6 SE’nin arka kısmı tamamen titanyum olabilir.

Galaxy Z Fold 6 SE Sınırlı Sayıda Olacak

Galaxy Z Fold 6 Slim olarak da adlandırılabilecek olan cihaz, kamera kısmında da farklılıklarla gelecek. Bununla birlikte daha önemli bir iyileştirme ise menteşe kısmında yer alacak. Bilindiği üzere katlanabilir akıllı telefonların menteşe kısımları oldukça önemli zira o kısımda katlama izi bulunabiliyor. Galaxy Z Fold 6’nın yeni versiyonunda katlama izinin minimuma ineceği söylenmekte.

Galaxy Z Fold 6 SE hakkında daha evvel ortaya çıkan bilgilere göre cihaz kapalıyken 10 mm kalınlıkta, açık iken ise 5,6 mm kalınlıkta olacak. Bahse konu katlanabilir akıllı telefonun kapak ekranı 6,5 inç büyüklükte, ana ekranı ise 8 inç büyüklüğünde olacak. Bunların dışında cihazı bekleyenler için bir de negatif bir haber bulunuyor ki bu da Galaxy Z Fold Special Edition’ın sınırlı sayıda olması. Cihazın Çin ve Kore pazarına yönelik olarak piyasaya sürüleceği de gelen söylentiler arasında.

Şimdilik Galaxy Z Fold 6 SE hakkındaki söylemler bunlarla sınırlı. Ancak bunların hiçbiri resmi veri değil bilindiği üzere. Yakın zamanda gerçekleştirilecek olan lansmanda Z Fold 6 SE versiyonun merak edilen tüm özellikleri ve fiyatı belli olacaktır.