Samsung, Kaydırabilir Ekranlı Telefon Patenti Aldı

Samsung, katlanır bir akıllı telefon satışa çıkaran ilk markalardan biriydi. O zamandan beri, bu tür bir sürü modeli piyasaya sürdü. Ancak görünen o ki şirket, yalnızca katlanır telefon formatı için esnek ekranlar kullanmayı düşünmüyor.

Yeni bir patente göre, Güney Koreli teknoloji devi muhtemelen; cihazın etrafını saran esnek bir kayar ekran teknolojisine sahip yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Başka bir deyişle, önden kavisli kenarlı ekrana sahip bir akıllı telefon diyebiliriz.

Ancak ekran paneli kenarlarda durmuyor ve arka kapağın bir kısmını kaplayacak şekilde uzanıyor. Patent, cihazın iki muhafazaya ve ikili esnek bir ekrana sahip olduğunu ekliyor. Bu modlardan birinde, ekran telefonun etrafını sararken; diğer modda, ön panelin dışarı kaydırılarak daha büyük hale gelmesi için dışa doğru uzatılıyor.

Bu patent, WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) sayesinde ortaya çıktı. Bu nedenle, cihaz önden oldukça normal görünse de, yenilikçi tasarımının gerçekten parladığı yer arka kısmı. Özellikle, telefonun etrafını saran bir ekrana sahip Xiaomi Mi MIX Alpha konsept akıllı telefonuna da benziyor.

Patent çizimlerine baktığımızda, esnek ekranın telefonun arkasına kadar uzandığını ve arka panelin yaklaşık yarısını kapladığını görebiliyoruz. Bu arada, kalan yarısı üçlü kamera modülünü barındırıyor.

İlginç bir şekilde, arka kamera aynı zamanda selfie kamera olarak da görev alıyor. Bu, kamera uygulamasını sergileyen arkadaki daha küçük yarım ekranı görebildiğimiz patent görüntülerinde onaylandı. Başka bir deyişle, kameranın alacağı görüntü bir DSLR kameradaki vizöre benzer şekilde. Umarız böyle bir patentin gerçekten bir telefon olduğunu görebiliriz.