Samsung Metaverse Dünyasında Lansman Yapacak!

Dev teknoloji şirketlerinin başında gelen Samsung, Metaverse dünyasına kendini alıştırmaya başlıyor. Samsung, önümüzdeki günlerde tanıtacağı Galaxy S22 serisini hem gerçek dünyada hem de Metaverse dünyasında lansman ile tanıtacak.

Samsung’un büyük etkinliği yarın başlıyor. Samsung bu etkinlikler kapsamında rakiplerinin önüne geçmek için birçok farklı strateji geliştirdi. Özellikle lansman sırasında gözler Galaxy S22 serisinin üzerinde olacak. Gözler bu lansmana çevrilmişken, Samsung tarafından bir sürpriz gerçekleşti. Dev şirket yarınki lansmanın hem Metaverse dünyasında hem de gerçek dünyada gerçekleşeceğini söyledi.

Yarın düzenlenecek olan lansman, New York’taki mağazadan canlı yayınlanarak yapılacak. Ayrıca bu lansmana katılmak isteyen kişiler, Decentraland içerisinde yer alan 837X’te izleyebilecek.

Önümüzdeki günlerde diğer teknoloji firmalarında bu yöntemle lansman yapması bekleniyor. Özellikle gelişen teknoloji dünyasıyla beraber birçok şirket bu duruma ayak uydurmaya başlıyor. Yarınki Samsung lansmanı, tüm dünya tarafından takip edileceğe benziyor.

Samsung Galaxy S22 Serisi, Atık Balık Ağlarıyla Yapıldı!