Samsung Galaxy S22 Serisi, Atık Balık Ağlarıyla Yapıldı!

Samsung Galaxy S22 serisi, bu hafta resmen görücüye çıkacak. Telefon serisi hakkında birçok şeyi şimdiden biliyoruz. Fakat bugün ortaya çıkan bir bilgi, herkes için sürpriz oldu. Samsung’un yeni nesil amiral gemisi telefonu atık balık ağlarından yapılmış bir malzemeyle meydana geldi.

Şirket, bir basın açıklamasıyla; S22 serisinin okyanusa atılmış balık ağlarından yeniden yapılanan “yeni bir malzeme” kullandığını açıkladı. Söz konusu malzemeyi kullanan bileşenleri ve bu malzeminin ne kadar kullanıldığını bilmiyoruz.

Yine de, Samsung’un atık malzemeleri yeniden kazandırdığını görmek çok güzel. Samsung, “Bu materyalin kullanımı, çevresel etkenleri en aza indirmeyi ve Galaxy topluluğu için; daha uzun yaşam tarzları geliştirmeye yardımcı olmayı amaçlıyor.” dedi.

Şirket ayrıca gelecekte okyanusa bağlı plastikleri tüm ürünlere dahil edeceğini açıkladı. Her yıl okyanusta bırakılan yaklaşık 640.000 ton balık ağının deniz yaşamı; mercan resifleri ve doğal yaşam alanları için büyük tehditler oluşturduğunu biliyoruz. Bu yüzden böyle bir hareket, dünyamız için harika bir adım.

Samsung, tek kullanımlık plastik kullanımını ortadan kaldırmanın yanı sıra tüm mobil ürünleri ve ev aletlerini içerecek şekilde önümüzdeki üç yıl içinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını genişletmek için daha önce ayrıntılı planlar yaptı.