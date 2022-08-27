Samsung QD-OLED Oyuncu Monitörünü Getiriyor!

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri olan Samsung cep telefonu üretiminin yanında son dönemlerde televizyon ve monitör alanında oldukça adından söz ettirmeye başladı. Samsung QD-OLED oyunucu monitörünü duyurmaya hazırlanıyor.

Son olarak Ocak ayında düzenlenen CES22 fuarından sonra birçok monitörü piyasaya sürdü. Son olarak serinin geri kısmına nazaran uygun fiyatlı sayılabilecek Odyssey G8QNB oyuncu monitörünün özellikleri ortaya çıktı.

CES22 fuarından sonra Samsung monitör geliştirme ve piyasaya çıkarma işlemlerini oldukça arttırdı. Yeni Dünya düzeninde bilgisayarın ne kadar önemli olduğunu ve gelişen oyun piyasasına ayak uydurmak için oldukça yoğun bir çalışma sarf etmekteler.

Odyssey G8QNB oyuncu monitörünün özelliklerine gelecek olursak ilk olarak göze çarpan özellik; Dünyanın ilk QD-OLED panelini kullanıyor olması bunun yanında 4 inç boyuta ve 3440×1440 çözünürlüğe sahip.

1800R kavis oranı bulunan monitör, 0.1 ms tepkime süresi ve 175 Hz ekran tazeleme hızını destekliyor. Birçok oyuncu monitör alırken Hz seviyesine bakmakta Samsung bu özelliği iyice dikkate almışa benziyor. En boy oranı ise 21:9 ve 5.9mm olan kalınlığı sayesinde CES fuarında ödül almayı başardı.

Oyuncu monitörünün ne zaman piyasaya sürüleceği hakkında tam bir tarih verilmedi fakat şirket en kısa zamanda oyuncular ile buluşturmayı planlıyor. Fiyat olarak (değişkenlik gösterebilir) Odyssey G8QNB ABD’de 1299 dolar, Kanada’da 1659 dolar ve İngiltere’de 1099 dolar olacak Türkiye’deki fiyatı ise döviz kuruna bağlı şu an 20 bin TL civarı gözüküyor.

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