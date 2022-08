Samsung Odyssey G70B UHD & G55B QHD Oyun Monitörleri Satışa Çıktı

Samsung, oyun monitörü pazarını iki akıllı oyun monitörüyle altüst etti. Samsung Odyssey G70B, 144Hz yenileme hızıyla gelen bir UHD ekrana sahipken G65B, 240Hz QHD ekranla geliyor. İki model, Gamescom 2022’de sergilenen Odyssey serisinin bir parçasıydı. Odyssey G70B ve G65B, Samsung’un Akıllı Platformunu ve Samsung Gaming Hub’ı destekliyor.

Yeni Odyssey akıllı oyun monitörleri, bir PC’ye kablosuz olarak bağlanabildikleri için bir ev-ofis ortamı yaratma yeteneğine sahip. Samsung Dex‘i kullanabiliyor, Apple AirPlay 2‘yi kullanarak bir telefonun ekranını yansıtabiliyor ve ayrıca Microsoft 365 paketi vaat ediyorlar. Bu modellerin yüksek yenileme hızları, onları Netflix, Amazon Prime ve diğerleri gibi akış hizmetleri için uygun hale getiriyor.

Odyssey G70B ve G65B akıllı oyun monitörleri, Amazon Alexa ve Bixby gibi IoT işlevlerine ve sesli asistan desteğine sahip. Bu, her iki cihazdaki yüksek hassasiyetli Uzak Alan Sesi mikrofonu ile sağlanıyor.

Kullanıcı, Always on Voice işlevi etkinleştirildiğinde monitörle istediği zaman etkileşime girebiliyor. Yeni oyun monitörleri, bulut oyun hizmetleri de dahil olmak üzere yoğun oyunlar için iyi bir şekilde hazırlanmış. Her iki model de 1 ms hızlı tepki süresine sahip.

G70B, düz bir IPS ekrana sahiptir ve hem AMD FreeSync Premium Pro’yu hem de NVIDIA’nın G-SYNC’ini destekliyor. UHD çözünürlüğe sahip 28 ve 32 inç boyutlarında mevcut. G65B, 1000R kavisli bir QHD ekrana sahip.

Gelişmiş oyun performansı için FreeSync Premium Pro’yu vaat ediyor. Modelin 27 inç ve 32 inç olmak üzere iki boyutu var. İki oyun monitörü için henüz fiyat bilgisi yok ve 2022’nin son çeyreğinde dünya çapında piyasaya çıkması bekleniyor.