Samsung Telefondan Uygulamalar Nasıl Silinir?

Uygulamaları silme ya da kaldırma yöntemlerini Android cihazlar arasında nispeten benzer olsa da, her bir cihazının markaya özgü adımları olabilir. Örneğin, bir Motorola veya LG telefondan uygulamaları kaldırmak, örneğin bir Samsung cihazında yapmaktan farklıdır. Bu nedenle, uygulamaları Samsung telefonunuzdan tam olarak nasıl sileceğinizi bilmek faydalı olacaktır.

Google Play Store’dan Silme

Google Play Store uygulamasını Google Play açın. Sağ üst taraftaki Profil simgesine dokunun. Uygulamaları ve cihazı yönetin ardından Yönet’e dokunun. Silmek istediğiniz uygulamanın adına dokunun. Yüklemeyi kaldır’a dokunun.

Uygulamaları cihazınızdan kaldırmanın bir başka hızlı yolu, özellikle ana ekranınızda görünmüyorlarsa, uygulama tepsisinden silmektir.

Uygulama Tepsisinden Silme

Ana ekranınızdan ekranın altından yukarı doğru kaydırın veya ekrana gelen bir temanız varsa, uygulama tepsisi simgesine dokunun. Kalıcı olarak kaldırmak istediğiniz uygulamanın simgesini bulun ve ardından bağlam menüsünü açmak için uzun basın. Kaldır seçeneğini seçin. Beliren istemden Tamam’ı seçin.

Ayarlar Kısmından Silme

Uygulamalar, Ayarlar > Uygulamalar’a gidilerek Ayarlar menüsünden de silinebilir. Bu daha sonra size Samsung telefonunuzdaki tüm uygulamaların bir listesini sunacak ve birini silmek için üzerine dokunmanız ve ardından beliren ekranda ‘Kaldır‘ seçeneğini seçmeniz yeterli olacaktır.