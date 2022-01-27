Samsung, Tüm Zamanların En Yüksek Gelir Rekorunu Kırdı!

Samsung, bugün 2021’in 4. çeyreği ve geçen yılın tamamı için mali sonuçları yayınladı ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 232.43 milyar dolar gelir ve 42.92 milyar dolar işletme karından bahsetti.

Bu, esas olarak güçlü yarı iletken satışları ve iyi akıllı telefon gönderileri sayesinde gerçkeleşti. 2021’in dördüncü çeyreği için Güney Koreli şirket; gelirinin 63.64 milyar dolara ulaştığını, işletme karının ise 11.52 milyar dolar olduğunu söyledi.

Aralık çeyreği gelir artışı, çoğunlukla, katlanır akıllı telefonların yanı sıra; TV’ler ve ev eşyaları da dahil olmak üzere üst düzey akıllı telefonlarının satışlarındaki artıştan kaynaklandı.

Faaliyet karı, çalışanlar için özel ikramiye ödemesi nedeniyle; 2021’in 3. çeyreğine kıyasla biraz düştü, ancak yine de 2020’nin 4. çeyreğine göre daha yüksekti. Şirket, Samsung’un hafıza işinde fiyatlardaki düşüş nedeniyle kazançlarında düşüş gördüğünü bildirdi.

Ancak bu, üç aylık yeni bir gelir rekoru kaydeden dökümhane işi tarafından telafi oldu; ancak karlılık “gelişmiş süreç düğümlerini hızlandırmak” ile ilişkili maliyetler nedeniyle bir darbe aldı.

Şirket, 1. nesil çok yönlü kapı (GAA) sürecini benimseyen ilk dökümhane olmayı hedefliyor. Bu tür 3nm çiplerin seri üretiminin 2022’nin ilk yarısı için yapılması planlanıyor.

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