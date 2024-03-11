Ana Sayfa » Akıllı Telefon Samsung Uygun Fiyatlı Galaxy M15 5G Tanıtımı Gerçekleşti Akıllı Telefon Samsung Uygun Fiyatlı Galaxy M15 5G Tanıtımı Gerçekleşti Emine Emre 1 Görüntüleme

Samsung giriş seviye, bütçe dostu telefonlarına bir yenisini daha ekledi; Galaxy M15 5G. Büyük ekranı ve uzun pil ömrü gibi pek çok cezbedici özelliğe sahip olan Samsung M14’ün halefi, uygun fiyatlı olmasıyla da pazarda sağlam yer edinecek gibi görünüyor. Samsung uygun fiyatlı Galaxy M15 5G özellikleri neler, Türkiye’de ne zaman satışa çıkacak, bakalım…

Samsung Uygun Fiyatlı Galaxy M15 5G Tanıtımı Gerçekleşti

Akıllı telefon pazarının güçlü oyuncularından olan Samsung’un bütçe telefonu Galaxy M15 5G özellikleri belli oldu. Samsung uygun fiyatlı telefon, Irak Samsung resmi web sitesinde ve bazı Levant bölgelerinde görüldü. Tanıtımı sessiz bir şekilde gerçekleştirilen bütçe dostu telefon belki de 2024’ün uygun fiyatlı en iyi telefonu olacak. Özellikle 6000 mAh’lık güçlü bataryasıyla dikkatleri üzerine çeken M15’in Türkiye pazarında da satışa sunulması bekleniyor.

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Samsung Galaxy M15 5G cihazı bütçe dostu ve giriş seviye bir cihaz olarak tasarlansa da bazı özellikleri ile de üst segment kategorisine giriyor. Örneğin cihazda 6,5 inç büyüklüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip Super AMOLED Full HD+ ekran bulunmakta. Ekran kalitesi bakımından oldukça iyi olan M15 5G, Mediatek Dimensity 6100+ yonga setinden gücünü alıyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı özelliklerine sahip olan Galaxy M15 5G’nin esas öne çıktığı özellik ise 6000 mAh’lık bataryası. Bu batarya ile uzun pil ömrü sunan cihaz, 25 W hızlı şarj desteği de barındırıyor.

Samsung Galaxy M15 5G’nin kamara kısmına baktığımızda ise 50 MegaPiksel ana kamera, 5 MegaPiksel ultra geniş açı kamera ve 2 MegaPiksel makro kamera bulunuyor. Ön kamera kısmında ise 13 Megapiksel selfie kamerası bulunuyor. Ön ve arka kameralar ile 1080p 30FPS ve 720p 120FPS kalitesinde video kaydı yapılabilmekte.

Cihazın depolama alanı microSD card ile 1 TB’a kadar yükseltilebilmekte. Çift SIM 5G özelliği bulunan cihazda Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5, 3,5 mm ses jakı, GPS, USB Type-C bağlantı noktası bulunmakta. Parmak izi sensörünün de yer aldığı Samsung Galaxy M15 5G; açık mavi, koyu mavi ve gri renk opsiyonlarıyla kullanıcının karşısına çıkıyor.

Galaxy M15 5G Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye’de ne Zaman Satışa Çıkacak?

Samsung Galaxy M15 5G fiyatı henüz açıklanmadı ancak Galaxy A15 5G’den biraz daha uygun fiyatlı olması bekleniyor. Önümüzdeki haftalarda satışa çıkması beklene cihazın, Türkiye pazarına gelmesi de yüksek olasılık olarak görülmekte.