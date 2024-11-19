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Katlanabilir telefon pazarının en güçlü oyuncularından biri olan Samsung, yeni cihazlarını piyasaya sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda markanın bütçe dostu bir flip modeli de pazara kazandırılacak. Henüz resmi bir açıklama olmasa da güvenilir sızıntı kaynaklarından gelen bilgiye göre Samsung uygun fiyatlı katlanan telefon Galaxy Z Flip FE 2025’te gelecek. İşte ayrıntılar…

Samsung Uygun Fiyatlı Katlanan Telefon Galaxy Z Flip FE Geliyor!

Samsung katlanabilir telefon piyasasının büyük bir kısmını elinde tutuyor ve kullanıcıların en çok tercih ettiği katlanabilen modeller genellikle Samsung imzalı oluyor. Örneğin 2024’ün üçüncü çeyreğine ilişkin IDC verilerine göre Samsung, katlanan telefon piyasasında yüzde 50’yi aşkın pazar payına sahip.

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Temmuz ayında tanıtılan Samsung katlanabilir telefonları kullanıcı tarafından oldukça beğenildi ancak biraz yüksek fiyatlı olduklarından geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmiyor. Samsung da daha uygun fiyatlı bir katlanabilir telefon ile geliyor. Bu konuda henüz Samsung’un bir açıklaması olmasa da sektördeki güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Ross Young müjdeyi verdi.

Ross Young tarafından paylaşılan habere göre bütçe dostu Samsung katlanabilir telefon Galaxy Z Flip FE 2025 yılında kullanıcıya sunulacak. Z Flip FE modelinde, Galaxy Z Flip 7’de kullanılan ekranın kullanılması bekleniyor. Katlanan telefonlarda ekran kalitesi oldukça önemli zira bu telefonda ekran masrafından kısılmayacak ancak maliyetin aşağı çekilmesi için bazı özelliklerden feragat edilmesi gerekmekte.

Galaxy Z Flip FE 2025’te Piyasaya Çıkacak

Samsung’un Z Flip FE modelini uygun fiyata kullanıcıya sunabilmesi için işlemci ve kamerada bazı kısıtlamalara gitmesi bekleniyor. Bu kapsamda işlemci kısmında; Exynos 2400 ve Exynos 2400e’nin kullanılabileceği söylenmekte. Galaxy Z Flip FE piyasaya çıktığında bu yonga setlerinin çıkışının üzerinden yaklaşık bir yıla yakın zaman geçmiş olacak ve dolayısıyla son sürüme göre fiyatı daha makul olacak. Bununla birlikte Samsung’un bütçe dostu katlanan modelde Exynos 2500 çip setini kullanma ihtimali de elbette bulunuyor.

Galaxy Z Flip FE’nin 2025 yılında piyasaya sürüleceği dışında cihaz hakkında çok fazla bir detay bulunmuyor. Ancak özelliklere ilişkin bir fikir olması bakımından Galaxy Z Flip 6 niteliklerini aktaralım: