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Hem fiyatı yüksek olmasın hem de performansı düşük olmasın diyenler için Samsung uygun fiyatlı telefon Galaxy M55 5G yakında piyasaya çıkıyor. Daha evvel Google veritabanında ve Geekbench’de doğrulanan modelin şimdi de CAD görüntüleri ortaya çıktı. Böylece, M54’ün halefi olarak piyasada göreceğimiz cihazın tasarımı da belli oldu. İşte Galaxy M55 5G hakkında bilinenler…

Samsung Uygun Fiyatlı Telefon Galaxy M55 5G Yakında Çıkıyor!

Samsung M serisinin yeni üyesi M55 5G yakında piyasaya sürülecek. Render görüntüleri ortaya çıkan cihazın tasarımı da belli oldu. Galaxy M54’ün bir üst versiyonu olarak göreceğimiz M55 5G modelinin yakın zaman içinde resmi tanıtımının yapılması bekleniyor.

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Ortaya çıkan CAD görüntülerinden anlaşılacağı üzere Samsung bütçe telefonu olan M55 geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan M54 modeli ile oldukça benzer bir tasarıma sahip. Öncelikle cihazın çerçeve kalınlığının M54 modeline göre bariz bir şekilde inceltilmiş olduğu görülmekte. Cihazın arka panelinde üç adet kamera sensörü görülmekte. Üst üste, dikey bir şekilde dizilmiş bu kamera sensörlerinin özellikleri ise henüz bilinmiyor.

Uygun fiyatlı Samsung telefon Galaxy M55’in ses ve güç tuşları sağ çerçeveye yerleştirilmiş durumda. Cihazın selfie kamera sensörü ile ön paneli ortalayacak şekilde konumlandırılmış. Cihazın ortaya çıkan CAD görüntülerinde başka bir detay yer almasa da sızıntıyı yapan kaynağın aktardığına göre Galaxy M55 5G telefonu, M serisinin şimdiye kadarki en ince telefonu olacak.

Galaxy M55 5G Özellikleri

Samsun Galaxy M55 5G’nin siyah ve mavi olmak üzere 2 renk seçeneği ile piyasaya çıkması beklenmekte. Bunun yanı sıra işlemci kısmında Snapdragon 7 Gen 1 yer alacak. Bu bakımdan güçlü bir telefon olacağı düşünülebilir. İki RAM seçeneği ile gelecek olan telefon da 8 GB ve 12 GB RAM bulunacak. Batarya kısmında ise 6000 mAh’lık bir pil bulunan cihaz 45 W şarj desteği ile gelecek. Buradan da oldukça güçlü bir bataryaya sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung Galaxy M55 5G ekran kısmında ise FHD+ ekran bulunmakta. Android 14 işletim sistemi barındıracak olan cihazın toplamda dört büyük güncelleme alması da beklenmekte. Son olarak merakla beklenen cihazın çıkış tarihi henüz açıklanmış değil ancak gelişmelere bakılırsa kısa bir zaman içerisinde tanıtılabileceğini söyleyebiliriz.